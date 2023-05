The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild è in sconto da Mediaworld

Mediaworld sta proponendo in queste ore uno sconto sull’acquisto di The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild

In questi giorni l’attenzione della community sembra essere tutta focalizzata sull’ultima esclusiva di casa Nintendo. La nuova avventura di Link nelle terre di Hyrule era attesissima da milioni di utenti di tutto il mondo, e pare che l’attesa sia valsa la pena, visti i giudizi estremamente favorevoli di critica e pubblico. Per chi non avesse ancora giocato il predecessore di Tears Of The Kingdom, vi segnaliamo che al momento sul sito di Mediaworld è disponibile un lieve sconto sull’acquisto di The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild.

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild in sconto sul sito di Mediaworld

Con molta probabilità, complice l’incredibile successo di The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, in queste ore il sito online di Mediaworld sta proponendo uno sconto del 14,28% su Breath Of The Wild. Trattasi del capitolo che precede quello uscito qualche giorno fa, perciò se non lo avete mai giocato, questa potrebbe essere un’occasione per recuperarlo (a proposito, se ve la siete persa, trovate qui la nostra guida su quali altri titoli della serie recuperare per prepararvi a Tears Of The Kingdom).

Se siete interessati ad approfittare di questa interessante offerta vi basterà cliccare sul link che trovate qua sotto per raggiungere la pagina dalla quale è possibile effettuare l’acquisto. Ricordiamo che oltre alla possibilità di ricevere l’articolo direttamente a casa tramite spedizione, è possibile anche l’acquisto online con ritiro gratuito in negozio, con la possibilità di selezionare il punto vendita desiderato.

E voi che cosa ne pensate? Avete già giocato questo meraviglioso titolo o pensate di sfruttare quest’occasione per recuperarlo? Diteci la vostra nei commenti e come sempre rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.