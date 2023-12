Il teaser natalizio per la seconda stagione di What If…?

Ecco il teaser natalizio di What If…? seconda stagione, che lascia presagire anche un episodio a tema natalizio

La serie animata What If…? della Marvel ha tracciato la sua strada esplorando una varietà di svolte sperimentali e non convenzionali dei personaggi. La seconda stagione della serie è destinata non solo a offrire un fascino simile, ma a inserirsi nella strategia di distribuzione dell’intera saga. Invece di rilasciare tutti gli episodi in una volta o distribuire nuovi episodi settimanalmente, la prossima stagione debutterà infatti con nuovi episodi ogni giorno. E con un nuovo teaser natalizio di What If…? che sottolinea l’atmosfera dei 12 giorni di Natale. Date un’occhiata al teaser qui sotto prima che i nuovi episodi di What If…? debutteranno ogni giorno su Disney+ a partire dal 22 dicembre.

Novità dal teaser natalizio di What If…? per la seconda stagione

La seconda stagione di What If…? continua il viaggio mentre Lo Spettatore guida gli spettatori attraverso il vasto multiverso, introducendo volti nuovi e familiari nell’intero franchise. La serie esplora, rivisita e stravolge momenti classici del Marvel Cinematic Universe. Ci sarà un incredibile cast vocale che include numerose star che riprendono i loro iconici ruoli. Con personaggi molto amati come Nebula, Hela e Happy Hogan in questa stagione. Gli episodi sono diretti dal produttore esecutivo Bryan Andrews, con la produttrice esecutiva AC Bradley come capo sceneggiatrice. Potete trovare la recensione di tutti gli episodi della prima stagione qui.

Oltre a questa promo che abbraccia un tema natalizio, ci si aspetta che un episodio della seconda stagione celebri anche le festività e metta i nostri eroi in un’avventura non convenzionale. L’anno scorso ci ha regalato il Guardians of the Galaxy Holiday Special, mentre l’episodio stagionale imminente di What If…? sembra offrire una nuova tradizione per il pubblico. Un altro elemento eccitante della prossima stagione della serie è che presenterà un episodio incentrato su Gamora, che era inizialmente destinato ad essere incluso nella stagione 1.

