Recensione Vinchin VMware Backup: macchine virtuali al sicuro

Se volete mette al sicuro le vostre macchine virtuali VMware (e non solo), Vinchin VMware Backup potrebbe essere una ottima soluzione! Vediamo i dettagli in questa recensione

Se non conoscete il mondo dell’informatica da professionisti, forse il termine virtual machine (VM) vi sarà poco familiare. In realtà sta alla base del cloud computing e all’utilizzo condiviso delle risorse. Che cos’è una VM? Si tratta di un software che simula il funzionamento dell’hardware e comunica direttamente con il sistema operativo. In sostanza è come avere un PC all’interno di un PC.

Quando si utilizzano le stesse risorse in modo condiviso, le VM sono comodissime perchè ogni utente in pratica non può disturbare nè viene disturbato dagli altri. Nei server di solito vengono fatte girare tantissime VM in parallelo. Specialmente in ambito professionali, mettere al sicuro i dati delle VM diventa importantissimo. Ecco dove interviene Vinchin VMware Backup. Grazie a questo software potremmo mettere al sicuro centinaia di VM, anche distribuite su diverse macchine fisiche.

Interfaccia grafica | Recensione Vinchin VMware Backup

Esistono diversi modi per fare il backup di macchine virtuali. Tuttavia pochi offrono un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva come Vinchin VMware Backup. Grazie alla sua interfaccia web infatti sarà possibile accedere al pannello di controllo da qualsiasi dispositivo dotato di un browser.

Sulla sinistra abbiamo i diversi tab associati alle varie funzionalità di monitoraggio e backup delle VM. Potremo quindi monitorare l’utilizzo delle risorse e lo stato dei backup con grafici semplice da interpretare. Anche personalizzare la varie funzionalità è davvero semplice ed intuitivo, ovviamente per chi conosce il mondo dell VM. Tuttavia anche un neofita potrà imparare ad utilizzare questo software in breve tempo. Davvero un buon lavoro sotto questo punto di vista!

Funzionalità | Recensione Vinchin VMware Backup

Sicuramente uno dei grandissimi vantaggi di Vinchin VMware Backup è la sua capacità di gestire VM eterogenee e distribuite su più macchine tramite un’interfaccia semplice. Questa possibilità può davvero semplificare di molto la gestione del sistema.

Il backup avviene in modo totalmente trasparente, quindi si potrà continuare ad utilizzare la VM durante il processo di backup o migrazioni. C’è il supporto al backup incrementale, quindi non serve ogni volta ripartire da zero, si può semplicemente aggiungere quello che è cambiato rispetto all’ultima volta. Questo permette di risparmiare tempo e risorse. Le tecnologie di compressione e duplicazione dei dati inoltre permettono di rimuovere la rindondanza andando a creare file di backup molto compatti. I volumi VMware possono essere ridotti fino al 50%. Per esempio la tecnologia BitDetector analizza i volumi ed esclude le aree inutili come l’area di swap o lo spazio non partizionato in modo da inserire nel file di backup solamente le informazioni più utili.

In caso di crash delle VM o anche in caso di danni all’area di memoria in uso, Vinchin VMware Backup permette il recupero istantaneo dei dati in appena 15 secondi. Questo permette di ridurre al minimo la discontinuità nell’utilizzo delle VM da parte degli host, facendo la salire la soddisfazione. Oltre alla rapidità, abbiamo anche la precisione. Infatti, grazie a Granular Restore, potremo andare a recuperare dal backup della VM anche singoli file o cartelle, senza ripristinare tutto. Questo consente di avere una elevata flessibilità.

La scalabilità è uno dei punti chiave che distingue Vinchin VMware Backup dalla massa. infatti sarà possibile distribuire il lavoro su più nodi, in modo da sfruttare sia le risorse computazionali che quelle di memoria di diverse macchine. Il tutto comunque rimane trasparente perchè la gestione avviene in modo centralizzato dell’interfaccia web. E se le risorse di una o più macchine locali non bastano, potete anche utilizzare servizi cloud come AWS S3, AlibabaCloud e Azure Blob Storage.

Un esempio

Vediamo per esempio come come eseguire il backup di VMware EXSi. La procedura è molto semplice. Prima di si installa Vinchin Backup & Recovery su VMware EXSi. Possiamo farlo farlo tramite DVD o USB boot contenenti la ISO del sistema (essa stessa è una VM). Quindi:

Apriamo l’interfaccia del server VMware EXSi ed effettuiamo l’accesso Carichiamo la ISO nello storage del server Facciamo click su “Datastore browser” Creare una nuova VM Ora procediamo con la personalizzazione della nuova VM e installiamo dal nostro dispositivo di boot il sistema Accendiamo la nuova VM Fare clic su “Console” e “Apri console browser”. Impostare la destinazione di installaziona. Seleziona il disco virtuale assegnato e fai clic su “Fatto”. Impostare la rete e il nome host.Accendere la scheda di rete e modificare il nome host. Fare clic su “Configura” per completare la rete e il nome host. Fare clic su “Impostazioni IPv4” e selezionare “Manuale” come “Metodo”.Aggiungere gli indirizzi validi per “Address” “Netmask”” Gateway” e specificare i server DNS, fare clic su “Salva”. Fare clic su “Fatto” per terminare. Fare clic su “Inizia installazione”. L’installazione è stata completata, ora fai clic su “Riavvia”.

Conclusioni

Vinchin VMware Backup è un software backup di VMware di livello professionale. Le sue funzionalità la rendono utilissima per gestire più VM distribuite in un cluster. Grazie all’interfaccia web ad alto livello è possibile mettere in sicurezza con pochi click decine o centinaia di VM. Inoltre viene garantita una elevata qualità del servizio grazie alla trasparenza, continuità e scalabilità.