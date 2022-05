Pesaro Film Festival 2022: E.T. l’extra-terrestre apre la 58a edizione

Il grande cult diretto dal regista Steven Spielberg, E.T. l’extra-terrestre, in programma come film di apertura nella nuova edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. In collaborazione con Universal Pictures Italia, un occasione speciale per festeggiare il 40°anniversario dell’uscita nelle sale

Il film cult della storia del cinema, E.T. l’extra terrestre (datato nel lontano 1982), annunciato come film d’apertura per il prossimo Pesaro Film Festival. In collaborazione con Universal Pictures Italia, per l’occasione del 40° anniversario dalla prima proiezione nelle sale; la Fondazione Pesaro Nuovo Cinema ha deciso di omaggiare il capolavoro diretto dal Premio Oscar® Steven Spielberg, con una proiezione d’eccellenza sabato 18 giugno alle ore 21.00.

Con attori protagonisti i giovani Drew Barrymore e Henry Thomas. La storia di una profonda amicizia nata tra un alieno e il giovane Elliott.la profonda storia d’amicizia tra l’alieno e il giovane Elliot.

Film icona, rimasto impresso nell’immaginario collettivo di diverse generazioni; viene tutt’oggi considerato uno dei capolavori nella storia del cinema, in grado di travalicare ogni genere delle Fantascienza.

Pesaro Film Festival 2022: retrospettiva dedicata a Mario Martone

Il Pesaro Film Festival, diretto da Pedro Armocida, si terrà a Pesaro dal 18 al 25 giugno 2022 con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche.

Per l’occasione, in programma anche un evento speciale dedicato interamente al regista Mario Martone. In collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia; una retrospettiva approfondita dei film di successo del regista, come Qui rido io e Nostalgia.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito ufficiale www.pesarofilmfest.it. Gli aggiornamenti saranno disponibili anche sui canali social ufficiali di Facebook, Instagram, Twitter.

