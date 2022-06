Windows Media Player: ecco l’aggiornamento su Windows 11

La versione moderna di Media Player, sta ottenendo una serie di nuovi miglioramenti su Windows 11, questa volta disponibili esclusivamente per gli utenti di Windows. Prima che l’implementazione su altri dispositivi di produzione inizi in un secondo momento

In un annuncio, Microsoft rivela che la nuova versione di Media Player è la 11.2205 e, include numerosi miglioramenti per gli addetti ai lavori di Windows.

La più notevole è la possibilità di ordinare brani e album nella raccolta in base alla data di aggiunta, con Microsoft che ha spiegato che questa è stata una delle principali richieste di funzionalità, da quando la versione moderna di Media Player è stata pubblicata all’inizio di quest’anno.

Le dichiarazioni di Microsoft

Microsoft ha da poco dichiarato:

Stiamo anche iniziando a distribuire un aggiornamento per Media Player nella versione 11.2205 e successive per Windows Insider nel Dev Channel. Oltre ai miglioramenti delle prestazioni per gli utenti con raccolte multimediali di grandi dimensioni, abbiamo aggiunto una funzionalità più richiesta in base al tuo feedback! Ora puoi ordinare i brani e gli album nella tua raccolta in base alla data di aggiunta.

Nessun ETA per il rollout sui dispositivi di produzione

Inoltre, il gigante del software ha annunciato che Media Player sta ottenendo miglioramenti per il supporto alla riproduzione di CD, come parte di questo ultimo batch di aggiornamenti. Tuttavia, rispetto al precedente miglioramento sopra menzionato, questo è disponibile per tutti gli insider di Windows indipendentemente dal canale in cui sono attualmente iscritti.

Inoltre Microsoft ha affermato:

A marzo, abbiamo iniziato a implementare il supporto per la riproduzione di CD. Abbiamo anche apportato miglioramenti per adattarci meglio alle modifiche al tema e all’esperienza di trascinamento della selezione dei contenuti multimediali. Questi aggiornamenti sono ora disponibili anche per tutti i Windows Insider.

Per il momento, tuttavia, non esiste un ETA su quando il rollout, di questi aggiornamenti di Windows Media Player potrebbe essere attivato, per i dispositivi non di produzione. Ma dato che il rilascio non è legato a un aggiornamento del sistema operativo, il lancio della produzione dovrebbe iniziare al termine del test.

