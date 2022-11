TEAMGROUP: annunciato il primo case T-Force x InWin 216

TEAMGROUP ha annunciato il primo case T-FORCE x InWin 216, che uniscono le forze per offrire un case straordinario ai videogiocatori

Uno dei fornitori leader di prodotti di memoria e applicazioni mobili per il mercato dei consumer. Team Group Inc. (qui per maggiori info) si impegna a fornire le migliori soluzioni di archiviazione, multimediali e di condivisione dei dati. Tutti i prodotti con moduli di memoria di TEAMGROUP sono accompagnati da una garanzia a vita e da servizi di riparazione e sostituzione. L’azienda nelle ultime ore ha presentato il nuovo case T-FORCE x InWin, nato dalla collaborazione tra TEAMGROUP e InWin.

Dettagli sul nuovo case di TEAMGROUP T-FORCE x InWin 216

Il sub-brand di gioco di TEAMGROUP, T-FORCE, e InWin hanno unito le forze per lanciare il loro primo case per computer 216. Questo è caratterizzato da un’ampia superficie in vetro temperato che offre un’eccellente visuale laterale del sistema interno e da abbaglianti configurazioni RGB. In combinazione con gli elementi di design caratteristici di T-FORCE, le sue linee slanciate mostrano perfettamente lo stile e l’eleganza dei design minimalisti dei due marchi. Lo spazio interno ottimizzato supporta l’installazione di un’ampia gamma di hardware di fascia alta. Inoltre favorisce prestazioni di raffreddamento di alto livello, rendendolo il case per PC preferito dai giocatori.

Attento a tutti i dettagli

Il case T-FORCE x InWin 216 è stato progettato tenendo conto di ogni dettaglio. Con linee eleganti che catturano le ultime tendenze dello stile di gioco e un pannello frontale che incorpora gli elementi di design unici di T-FORCE. Fondendo lo spirito dei due marchi con un pensiero innovativo, il case 216 dimostra la dedizione di T-FORCE e InWin nel soddisfare le esigenze dei giocatori. Supporta schede madri E-ATX (12″ x 13″) e installazioni di sistemi di fascia alta e offre agli utenti ampio spazio per l’espansione, essendo dotato di più slot per dispositivi di archiviazione da 3,5″/2,5″. Inoltre, InWin 216 supporta il posizionamento della GPU sia in verticale che in orizzontale. Gli utenti possono scegliere il posizionamento che preferiscono ed esporre la propria GPU nel modo più elegante possibile.

Design ed equipaggiamento

Il case T-FORCE x InWin 216 può essere equipaggiato con un massimo di sei ventole, fissate sulla parte anteriore, posteriore o superiore dello chassis. Il design elegante e senza ostacoli del flusso d’aria aiuta a rimuovere il calore in eccesso dall’interno del case, fornendo prestazioni di raffreddamento superlative. Lo spazio interno accuratamente ottimizzato supporta l’installazione di vari hardware di fascia alta. Grazie alle prestazioni di raffreddamento di prim’ordine e all’eccellente compatibilità, il case T-FORCE x InWin 216 è una scelta di prim’ordine per qualsiasi giocatore.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo case T-FORCE x InWin 216 di TEAMGROUP ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).