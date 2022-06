Nvidia: Il nuovo driver GeForce aumenta il frame rate in F1 22

Il nuovo driver GeForce di Nvidia può aumentare significativamente il frame rate in F1 22, scopriamolo insieme in questo articolo

Se siete appassionati di corse automobilistiche, è probabile che siate entusiasti dell’ultima versione del gioco ufficiale di Formula 1. Il nuovo gioco presenta una grafica incredibile (e anche il supporto VR), che può essere incredibilmente impegnativa per la vostra GPU.

Fortunatamente l’ultimo aggiornamento dei driver di Nvidia può aiutare, migliorando drasticamente la velocità dei fotogrammi, in particolare alle alte qualità. F1 22 supporta molteplici effetti ray-tracing e NVIDIA DLSS, che offre un miglioramento delle prestazioni di oltre due volte.

Con prestazioni più che raddoppiate con DLSS abilitato, i giocatori con GPU GeForce RTX 3060 Ti e superiori possono raggiungere frame rate di 60 FPS o superiori a 4K con impostazioni massime e ogni effetto ray-traced abilitato in F1 22.

Il nuovo driver supporta anche Loopmancer, che verrà lanciato il 13 luglio con DLSS e riflessi ray-traced. Inoltre, il driver supporta le impostazioni GeForce Experience Optimal Playable per cinque giochi, offre la migliore esperienza in Monster Hunter Rise e Monster Hunter Rise: Sunbreak e supporta la nuova GPU GeForce GTX 1630.

Questo è il coronamento di un mese in cui amati franchise di giochi come Jurassic World, Resident Evil e Warhammer si sono aggiunti all’elenco dei giochi dotati di tecnologie RTX.

DLSS raddoppia le prestazioni in F1 22

Le nuove innovazioni di F1 22 includono riflessi opachi, trasparenti, occlusione ambientale e ombre per aumentare l’immersività del gioco. Con l’illuminazione ray-traced, i giocatori ottengono auto da corsa di Formula 1 perfettamente truccate con riflessi accurati e vedono tutto ombreggiato con un dettaglio senza precedenti mentre corrono attraverso il circuito di F1.

Grazie alle prestazioni fornite da NVIDIA DLSS, i giocatori di GeForce RTX avranno la possibilità di sfruttare gli effetti ray-tracing immersivi di F1 22 senza sacrificare la qualità dell’immagine.

Il supporto di NVIDIA DLSS e del ray-tracing nel gioco significa che una scheda grafica, un PC desktop o un PC portatile basati su GeForce RTX offriranno l’esperienza definitiva di F1 22, con i massimi livelli di prestazioni, il gameplay più fluido e la grafica più fedele.

Loopmancer si avvia con DLSS e riflessioni ray-tracciate

Questo driver permette inoltre ai giocatori di essere “Game Ready” per Loopmancer, l’attesissimo gioco d’azione roguelite-platformer che verrà lanciato il 13 luglio. Il gioco verrà lanciato con il supporto di NVIDIA DLSS e delle riflessioni in ray-tracing, offrendo ai giocatori di GeForce RTX la migliore esperienza possibile nel gioco.

Il momento RTX è più forte che mai

A giugno molti altri giochi si sono aggiunti all’elenco di quelli che beneficiano dei miglioramenti delle prestazioni DLSS, della riduzione della latenza Reflex e degli effetti di illuminazione ray-traced immersivi, tra cui:

Jurassic World Evolution 2 , ora supporta NVIDIA DLSS e l’occlusione ambientale in ray-tracing (RTAO

, ora supporta NVIDIA DLSS e l’occlusione ambientale in ray-tracing (RTAO Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 Biohazard supportano ora l’illuminazione globale in ray-tracing (RTGI) e le riflessioni in ray-tracing

supportano ora l’illuminazione globale in ray-tracing (RTGI) e le riflessioni in ray-tracing Warhammer 40.000 : Darktide sarà lanciato con il supporto di molte tecnologie di gioco di nuova generazione. Tra queste figurano NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex e il ray-tracing.

: Darktide sarà lanciato con il supporto di molte tecnologie di gioco di nuova generazione. Tra queste figurano NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex e il ray-tracing. ICARUS supporta ora NVIDIA Reflex

supporta ora NVIDIA Reflex A Plague Tale: Requiem è stato programmato per il lancio con ray tracing e NVIDIA DLSS

Altre chicche e aggiornamenti pronti per il gioco

Il driver NVIDIA Game Ready per F1 22 aggiunge anche altre funzionalità, tra cui:

Supporto per la nuova GPU GeForce GTX 1630, Per coloro che sono alla ricerca di un facile aggiornamento per un sistema più vecchio, la nuova GeForce GTX 1630 viene lanciata in tutto il mondo dai nostri partner ASUS, Colorful, EVGA, Galaxy, GIGABYTE, Inno, MSI, Palit, PNY e Zotac

Le impostazioni ottimali di GeForce Experience con un solo clic per:

Hydroneer

LEAP

Poppy Playtime

Propnight

The Cycle: Frontier

Per rendere i giocatori “pronti al gioco” per Monster Hunter Rise e l’espansione Monster Hunter Rise: Sunbreak, in arrivo il 30 giugno.

RTX: On

Oltre 250 giochi e applicazioni supportano già le tecnologie RTX e la loro adozione è sempre più rapida. I giocatori con sistemi dotati di GeForce RTX e ottimizzati con l’ultimo Game Ready Driver hanno la certezza di ottenere le prestazioni più veloci, il gameplay più fluido e gli effetti ray-tracing più fedeli.

Il ray-tracing è un metodo di rendering grafico che simula il comportamento fisico della luce. Considerato lontano decenni dalla realtà, NVIDIA ha reso possibile il ray-tracing in tempo reale con NVIDIA RTX, la prima GPU per il ray-tracing in tempo reale, e da allora ha continuato a fare da pioniere in questa tecnologia.

NVIDIA DLSS continua a stabilire lo standard per la super risoluzione. DLSS è la tecnologia AI di NVIDIA, acclamata dalla critica, che aumenta le prestazioni senza compromettere la qualità dell’immagine. NVIDIA DLSS è utilizzato in oltre 180 giochi, dove accelera le prestazioni fino a 3 volte.

NVIDIA Reflex riduce la latenza del sistema per migliorare la competitività dei giocatori, consentendo loro di acquisire più rapidamente i bersagli, di reagire più rapidamente e di aumentare la precisione della mira semplicemente abilitando NVIDIA Reflex nelle impostazioni del gioco. Reflex è una tecnologia NVIDIA relativamente nuova, ma è già una delle più rapide da adottare, con integrazioni già disponibili nei giochi e nei franchise più importanti.

Cosa ne pensate di questo nuovo nuovo driver GeForce di Nvidia, che può aumentare significativamente il frame rate in F1 22? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.