Microsoft: rilasciato aggiornamento Windows 10 opzionale KB5014666

Microsoft rilascia l’aggiornamento cumulativo di Windows 10 opzionale KB5014666 . Il nuovo aggiornamento è disponibile per le versioni di Windows 10 supportate

La Microsoft (qui per maggiori info) ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 10 per le versioni supportate. Questo, almeno per ora, è disponibile solo come anteprima del prossimo aggiornamento previsto per il Patch Tuesday di Luglio. In altre parole, KB5014666 è un aggiornamento facoltativo che può essere scaricato manualmente controllando gli aggiornamenti in Windows Update.

Inutile dire che il suo obiettivo principale non è la sicurezza del sistema operativo, poiché include varie altre correzioni e nuove funzionalità. Oltre a una serie di nuove funzionalità di stampa e scansione, l’aggiornamento ne include anche di nuove. Ad esempio, aggiunge il controllo dell’indirizzo IP per le connessioni di gestione remota di Windows (WinRM) in ingresso nell’evento di sicurezza 4262 e nell’evento WinRM 91. Questo risolve un problema che non riesce a registrare l’indirizzo IP di origine e il nome del computer per una connessione PowerShell remota. Aggiunge il codice FSCTL (Server Message Block) pubblico del redirector (RDR) specifico per il controllo del file system (FSCTL) FSCTL_LMR_QUERY_INFO.

Aggiornamento Windows 10 opzionale KB5014666 previsto per il 12 Luglio

La maggior parte delle modifiche incluse in questo aggiornamento sono specificamente rivolte ad amministratori IT e aziende, quindi se sei un utente privato che esegue ancora Windows 10, non otterrai molto dopo l’installazione di KB5014666.

Risolve un problema a causa del quale un controller di dominio scrive in modo errato l’evento 21 del Centro distribuzione chiavi (KDC) nel registro eventi di sistema. Ciò si verifica quando il KDC elabora correttamente una richiesta di autenticazione Kerberos Public Key Cryptography for Initial Authentication (PKINIT) con un certificato autofirmato per scenari di attendibilità delle chiavi (Windows Hello for Business e Device Authentication),

spiega Microsoft.

Il prossimo Patch Tuesday si svolgerà il 12 Luglio. A quel punto tutti i miglioramenti disponibili oggi come parte di questo aggiornamento cumulativo verranno inviati a tutti i dispositivi Windows 10 come aggiornamento automatico tramite Windows Update. Secondo la politica di supporto di Microsoft, Windows 10 continuerà a essere supportato fino a Ottobre 2025.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento Windows 10 opzionale KB5014666?