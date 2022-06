Microsoft: annunciato aggiornamento di Microsoft Edge

Microsoft annuncia il principale aggiornamento di Microsoft Edge. “Raccolte” in Microsoft Edge in fase di profonda revisione

L’azienda Microsoft ha appena annunciato un pacchetto di enormi miglioramenti in arrivo alle raccolte in Microsoft Edge, poiché vuole fornire agli utenti nuove funzionalità per gestire e seguire i contenuti online. Innanzitutto, le raccolte in Microsoft Edge consentiranno agli utenti di salvare immagini e video. Con il gigante del software che spiega che aggiungerà anche un’opzione per condividere le raccolte per “collaborare e fare brainstorming insieme”.

Microsoft (qui per maggiori info sull’azienda) afferma che sta anche lanciando un feed di ispirazione per le raccolte che fornirà agli utenti suggerimenti basati sul contenuto che hanno già aggiunto. Inoltre, la ricerca visiva basata su Bing si sta facendo strada anche nelle raccolte.

Dichiarazioni in merito al nuovo aggiornamento di Microsoft Edge

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni di Microsoft relative all’ultimo aggiornamento di Edge.

La ricerca visiva di Microsoft Bing è ora disponibile anche quando si passa il mouse sopra un’immagine. La ricerca visiva utilizza la tecnologia avanzata di visione artificiale per cercare immagini anziché testo. L’aggiornamento al passaggio del mouse ti consente di cercare facilmente elementi simili passando il mouse su un’immagine trovata online, quindi facendo clic sull’icona Ricerca visiva. Ad esempio, quando stai sfogliando un blog di ristrutturazione e ti imbatti in una lampada che ami, passa il mouse su Ricerca visiva per trovarne una simile online. Questo è solo un altro modo in cui Microsoft Edge può aiutarti a rimanere organizzato, ma anche aiutarti a trovare l’ispirazione in modo da poter fare di più di ciò che ami,

spiega l’azienda.

Le raccolte consentiranno inoltre agli utenti di seguire i creatori di contenuti da siti Web come YouTube, Bilibili e TikTok direttamente da Microsoft Edge. La funzionalità verrà lanciata questo mese e Microsoft afferma che più siti Web saranno supportati nei prossimi aggiornamenti.

Oltre a tutte le fantastiche funzionalità di cui ti abbiamo parlato, a partire da questo mese stiamo anche implementando la possibilità di seguire i tuoi creatori di contenuti preferiti su siti Web come YouTube, Bilibili e TikTok. L’avvio sarà limitato a pochi siti Web e in futuro verranno aggiunti altri siti. Per iniziare, assicurati di aver eseguito l’accesso con il tuo account Microsoft, quindi vai alla barra degli indirizzi e fai clic su Segui. Per vedere i siti che hai seguito, accedi semplicemente alla finestra Raccolte sul lato destro del browser e fai clic sulla scheda Segui per vedere gli ultimi aggiornamenti,

afferma Microsoft.

Le nuove funzionalità saranno disponibili nelle versioni desktop di Microsoft Edge.

Le nuove funzionalità saranno disponibili nelle versioni desktop di Microsoft Edge.