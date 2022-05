NVIDIA: annuncia un nuovo driver grafico STUDIO

NVIDIA ha annunciato la disponibilità di un nuovo driver grafico STUDIO, ovvero la versione 512.96, che corregge i flag e i banner tremolanti visti in GRID 2019, nonché i crash dump relativi a Direct3D riscontrati in Adobe Premiere Pro

La versione 512.96 introduce molteplici miglioramenti, inoltre, il pannello di controllo NVIDIA ora consente agli utenti di modificare l’impostazione di nitidezza dell’immagine in Adobe Premiere Pro.

Supporta tutti gli sviluppi per Omniverse spanning, Omniverse Cloud, Omniverse Audio2Face, Omniverse Machinima e Omniverse XR App beta.

Oltre a queste modifiche, questo aggiornamento STUDIO di maggio, fornisce un supporto ottimale per DaVinci Resolve 18, Adobe Substance Modeler Beta, Topaz Labs Gigapixel AI v6.1, Marmoset Toolbag 4.04 e Reallusion iClone 8.

Adatta sia per le configurazioni desktop che notebook

Per quanto riguarda la compatibilità, la versione 512.96 è adatta sia per le configurazioni desktop, che per quelle notebook basate su una delle piattaforme Windows 10 o 11 di Microsoft (solo per architetture a 64 bit).

Pertanto, se intendi applicare questo pacchetto al tuo pc, salva quello giusto per il tuo dispositivo, eseguilo, ed attendi che la procedura guidata estragga tutti i file necessari per l’installazione. Seguendo tutte le istruzioni visualizzate per un aggiornamento completo e perfetto.

Ultimo ma non meno importante, una volta terminato, sarebbe una buona idea eseguire un riavvio del sistema per consentire a tutte le modifiche di essere installate correttamente.

Se questa attività non viene richiesta automaticamente dalla procedura guidata, assicurati di eseguirla manualmente per evitare problemi indesiderati.

In poche parole, scarica il driver grafico NVIDIA STUDIO 512.96, applicalo al tuo sistema e goditi i cambiamenti apportati da questa nuova versione.

