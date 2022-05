AMD: rilascia il nuovo driver Radeon Adrenalin Edition

AMD ha annunciato la disponibilità di una nuova versione per il driver Radeon Software Adrenalin Edition Graphics, ovvero la 22.5.2, migliora il gameplay di Sniper Elite 5, include un Ray Tracing Update per Hitman 3 e aggiunge nuove estensioni Vulkan

L’aggiornamento migliora il gameplay di Sniper Elite 5 e Hitman 3. In aggiunta, la versione attuale include il supporto RSR per i processori AMD Ryzen serie 6000 con grafica integrata.

Implementa Privacy View, una tecnologia di eye-tracking unica, migliora le prestazioni fino all’8% per i giochi basati su DirectX 11, aggiungendo altre modifiche come evidenziato nelle note di rilascio di seguito.

Per quanto riguarda la compatibilità, la configurazione del desktop o del notebook deve eseguire una variante a 64 bit, nei sistemi operativi Windows 10 o 11 di Microsoft. Inoltre, assicurati che il tuo modello di GPU sia elencato come dispositivo supportato.

I vantaggi di questa versione

Pertanto, per usufruire dei vantaggi di questa versione, salva il pacchetto appropriato per il tuo computer, rimuovi qualsiasi versione precedente dal tuo computer, esegui il pacchetto scaricato e segui tutte le istruzioni visualizzate sullo schermo per un aggiornamento completo.

Ultimo ma non per importanza, una volta terminato, non dimenticare di eseguire un riavvio per consentire a tutte le modifiche di essere eseguite in modo corretto.

Se questo non viene richiesto automaticamente dalla procedura guidata, sarebbe una buona idea eseguirlo manualmente. Detto questo, scarica l’aggiornamento AMD Radeon Adrenalin Graphics Driver 22.5.2.

Cosa ne pensate di questa nuova versione per il driver Radeon Software Adrenalin Edition Graphics di AMD? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttotek.it.