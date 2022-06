Highpoint ha annunciato le sue nuove schede RocketU serie 1400 USB 3.2 da 20 Gbps

Gli HBA USB HighPoint RocketU serie 1400 20G sono stati progettati per applicazioni professionali. Queste richiedono soluzioni di connettività robuste in grado di ospitare un’ampia gamma di applicazioni di acquisizione dati ad alta velocità. Come una piattaforma di imaging 3D o motion capture, sistema di sicurezza ad alta definizione, suite di sensori ADAS , dispositivi IOT e analizzatori di spettro.

Gli HBA RocketU serie 1400 utilizzano l’ultima iterazione dell’architettura PCB con prestazioni per porta leader di mercato. Ciò garantisce che ogni porta del dispositivo sia accoppiata con un controller IC USB 3.2 Gen2 20G USB dedicato. Nelle generazioni di prodotti precedenti, questi erano disponibili solo con un massimo di quattro canali dispositivo. I controller RocketU 1400, invece, sono disponibili con un massimo di otto porte USB Type-C (qui per maggiori info) indipendenti e possono fornire fino a 16.000 MB/s di larghezza di banda di trasferimento.

Alte prestazioni con RocketU serie 1400 USB 3.2 da 20 Gbps

La connettività USB 20G è ideale per applicazioni industriali, scientifiche e multimediali. Ovvero pe tutte quelle che ichiedono soluzioni di connettività ad alte prestazioni che possono essere facilmente integrate in piattaforme hardware basate su PC standard del settore. I dispositivi USB sono convenienti, di facile manutenzione e sono universalmente compatibili con qualsiasi piattaforma informatica moderna e sistema operativo. Le soluzioni volumetriche (3D) di acquisizione di immagini e video utilizzano più telecamere ad alta definizione per registrare uno o più oggetti nello spazio tridimensionale. Queste telecamere acquisiscono grandi volumi di dati che vengono poi trasferiti a un dispositivo di archiviazione centrale, spesso un server basato su cloud, per l’elaborazione. Ogni telecamera richiede una larghezza di banda dedicata per ridurre al minimo la latenza e preservare la qualità dell’immagine.

Anche le applicazioni di machine learning o intelligenza artificiale, acquisiscono e monitorano flussi continui di dati in entrata tramite una serie di telecamere e sensori. Sebbene queste applicazioni varino per portata e scopo, condividono tutte un filo conduttore. Ovvero la necessità di una soluzione di connettività in grado di gestire più flussi di dati simultanei e indipendenti alla massima velocità effettiva. Questo è il pane e burro della serie RocketU 1400. L’architettura Per-Port Performance di HighPoint fornisce percorsi di connessione indipendenti, con grande larghezza di banda di trasferimento.

Dettagli

Gli HBA RocketU 1400 sono alimentati dall’architettura hardware USB Per-Port Performance 20G di HighPoint, che consente a ciascuna porta del dispositivo di fornire la massima larghezza di banda, contemporaneamente. Ogni canale del dispositivo indipendente è supportato da un controller USB 3.2 20G dedicato e da una robusta interfaccia host PCIe 3.0; x4 per RocketU 1411C e x16 per RocketU 1444C e RocketU 1488C. Questo design consente a ciascuna porta di funzionare come controller 20G indipendente. I dispositivi ospitati possono funzionare indipendentemente l’uno dall’altro, contemporaneamente, senza timore di perdite di prestazioni. Oltre alla larghezza di banda dedicata, ciascuna porta fornisce fino a 7,5 W di potenza per il funzionamento del dispositivo o per la ricarica.

Gli HBA RocketU serie 1400 sono veri dispositivi plug-and-play e possono essere facilmente integrati in qualsiasi piattaforma di elaborazione basata su Intel, AMD o ARM standard del settore con un’interfaccia host PCIe 3.0 o 4.0. Non è necessaria alcuna installazione di suite software o driver di dispositivo. Gli HBA RocketU 1400 sono dispositivi compatibili con xHCI e sono supportati in modo nativo da tutti i moderni sistemi operativi Windows e distribuzioni Linux. Gli HBA RocketU serie 1400 sono dotati di porte Type-C standard del settore per la massima compatibilità. Essi accettano un’ampia gamma di accessori di cablaggio USB e sono in grado di supportare qualsiasi dispositivo USB 3.x/2.x standard del settore.

Accessori per cavi certificati

HighPoint produce una selezione di cavi dati certificati per HBA USB e prodotti Enclosure. Gli accessori per cavi certificati HighPoint sono completamente conformi a tutti gli attuali standard di tecnologia USB e sono stati rigorosamente testati con i nostri HBA della serie RocketU per garantire le massime prestazioni di trasferimento, connettività sicura e facilità di integrazione.

RocketU 1411C (RU1411C) – 1x porta USB 20G di tipo C: prezzo consigliato 59,00 USD

– 1x porta USB 20G di tipo C: prezzo consigliato 59,00 USD RocketU 1444C (RU1444C) – 4 porte USB 20G di tipo C: prezzo consigliato 399,00 USD

– 4 porte USB 20G di tipo C: prezzo consigliato 399,00 USD RocketU 1488C (RU1488C) – 8 porte USB 20G Type-C: prezzo consigliato 699,00 USD

