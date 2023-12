Migliori siti streaming MLS gratis | Dicembre 2023

Grazie a questa guida, potrete scoprire tutte le piattaforme online su cui vedere gratuitamente le partite di Leo Messi e della MLS

In Italia sono sempre di più gli appassionati di calcio in streaming che stanno cominciando a seguire campionati non Europei. Quelli sudamericani, certo, ma anche la Saudi League e la MLS. Quest’ultimo è il campionato che include squadre statunitensi e canadesi, e negli ultimi anni vi hanno giocato anche alcuni campioni della nostra nazionale, come Chiellini, Bernardeschi e Insigne. Ma è dall’arrivo di Messi all’Inter Miami che l’attenzione per questa lega è triplicata.

Tanti si chiedono quindi come fare per seguire le sue partite in streaming gratis, oppure attraverso piattaforme a pagamento. Questo articolo vuole rispondere a questa domanda e proporre alcune soluzioni molto interessanti. Continuate a leggere per immergervi nel mondo sorprendente della Major League Soccer!

I siti di streaming gratuito sono legali?

Partiamo subito con la domanda più delicata, quella sulla legalità. I diritti di trasmissione della MLS vengono stipulati da accordi esclusivi tra la lega calcistica e piattaforme digitali o altri tipi di emittenti. Evidentemente, l’accesso non autorizzato e gratuito a tali contenuti corrisponde a una violazione di questi accordi, e non può dunque essere legale.

Tuttavia, la questione è più complessa. Ci sono infatti siti streaming che operano in una zona grigia in termini di diritti d’autore e leggi sulla trasmissione. Non sono quindi né illegali né completamente legali. Ci sono poi siti streaming assolutamente legali che offrono servizi di streaming gratuito per un periodo limitato. Altri, invece, offrono gratuitamente solo gli highlights delle partite.

I migliori siti di streaming gratuito per la MLS

Ecco quindi una serie di siti streaming gratuiti per guardare le partite della MLS. Ovviamente, questi siti hanno spesso molti altri campionati disponibili. Tuttavia, qui vogliamo concentrarci esclusivamente sul campionato nord americano.

CalcioLA

Con un’interfaccia intuitiva e tantissime opzioni tra cui scegliere, CalcioLA è una garanzia. I match principali di MLS sono sempre presenti, e hanno spesso più link associati. Questo significa che se un link non dovesse funzionare, si può sempre provare a usarne un altro. Basterà allora chiudere i banner pubblicitari e si potrà iniziare a tifare.

CalciostreamOnline

CalciostreamerOnline è adatto principalmente agli utenti esperti di siti streaming di questo tipo. Si tratta infatti di una di quelle piattaforme piene di pubblicità, che vanno chiuse rapidamente e completamente se si vuole guardare la partita. Tuttavia, va detto che l’offerta è fantastica: oltre all’MLS troverete anche le partite di MLS Cup 2023.

SKStreaming

SKStreaming offre tantissime opzioni di streaming, e anche qui quasi tutte le partite hanno più di un canale. Trovate il vostro preferito in base a qualità video, lingua del commento e velocità di connessione. Ricordatevi però di stare attenti ai vari popup che potrebbero comparire.

Altre opzioni

Fino al 2023 una delle migliori opzioni per vedere l’MLS gratuitamente sui siti streaming era Pluto TV. Da quando ha acquisito i diritti Apple TV, invece, c’è bisogno di un abbonamento chiamato MLS Season Pass. Questo abbonamento non era però necessario per vedere il match finale, disponibile gratuitamente dalle 9 di sera italiane. Sarà visibile dal telefono, dal computer, dal tablet o da una smart TV. Tra le alternative, segnaliamo DirecTV Stream e fuboTV. Entrambe offrono periodi di prova gratuiti.

Alternative a Pagamento per lo Streaming della MLS

Chi preferisce spendere qualcosa per avere un servizio migliore può invece usufruire delle tante opzioni a pagamento per vedere la MLS. Qui analizziamo le principali.

Hulu + Live TV

Con Hulu si possono vedere le partite di calcio della MLS a partire da 65$ al mese. Va detto che all’inizio ci sono 7 giorni di prova gratuita, durante i quali si può capire se il servizio è ciò che si cerca. Tuttavia, per questo periodo di prova è richiesto un codice postale statunitense valido, oltre che un metodo di pagamento.

fuboTV

Quella di fuboTV è un’offerta estremamente simile a quella di Hulu. Anche qui parliamo di 65$ al mese, con un periodo gratuito di prova di sette giorni.

YouTube TV

YouTube TV si sta ormai facendo strada come uno dei siti streaming più interessanti. E tra l’enormità di opzioni disponibili, ogni tanto ci sono anche alcune partite dell’MLS Cup 2023. Le tariffe, tuttavia, non sono fisse. Va controllato sempre il sito per verificare i prezzi.

Scommettere sulla MLS: i consigli degli esperti

A questo punto, è utile dare qualche consiglio su come scommettere sulla MLS. Tanti di quelli che vedono le partite saranno probabilmente tentati di puntare qualche euro su una squadra o sull’altra.

Prima di tutto, è importante analizzare le statistiche delle squadre in campo. Non solo il loro rendimento, ma anche quello dei singoli giocatori. Conoscere infortuni, trasferimenti e stato di forma è cruciale per pronosticare il risultato.

Inoltre, bisogna monitorare attentamente le quote dei vari siti di scommesse che offrono queste partite. A tal proposito, diciamo subito che molte piattaforme italiane non accettano puntate sulla MLS. Per fortuna, gli esperti di CasinosCanada.reviews hanno preparato una lista dei migliori siti di scommesse focalizzati sul campionato americano. In questo modo, si può decidere più facilmente dove andare a scommettere.

Infine, gestisci il tuo budget al meglio. Non cercare di recuperare subito i soldi persi in una scommessa. Insomma, gioca responsabilmente e conosci i tuoi limiti.

Conclusioni

Per concludere, è facile capire l’entusiasmo crescente per la MLS. Tuttavia, non è sempre facile capire dove vedere le partite di questo avvincente campionato. In questo articolo abbiamo cercato di darvi una mano proprio in questo. Abbiamo quindi proposto alcuni siti streaming gratuiti e altri a pagamento, ma abbiamo anche analizzato dove e come scommettere su queste partite. In attesa della prossima stagione, allora, cominciate a studiare le rose delle compagini americane. Ogni dettaglio potrebbe essere utile per godersi di più lo spettacolo e vincere qualcosa!

