Come avere Photoshop gratis | Ottobre 2023

Scopriamo insieme, in questa breve guida, quali sono i migliori modi per ottenere Photoshop gratis, in modo da utilizzare il software di elaborazione di fotografie e immagini digitali più famoso di sempre

Photoshop è il software proprietario di Adobe principe nell’elaborazione di foto di qualsiasi tipo e di immagini digitali. Ad oggi, nonostante sia nato più di trent’anni fa, rimane l’alternativa più professionale per fotografi ed artisti di ogni genere che hanno la necessità di ritoccare le proprie opere. Dal classico Adobe Photoshop sono poi nati tantissimi plugin piuttosto utili per gli esperti del settore. Insomma: un’egemonia che dura da tre decenni e che non accenna a smettere. In questo articolo vogliamo svelarvi alcuni trucchetti per averlo gratis o per pagarlo semplicemente di meno. Vediamoli insieme!

I piani di abbonamento | Come avere Photoshop gratis

Attualmente è possibile mettere mano a tre tipi diversi di abbonamenti a Photoshop:

Piano Fotografia (20 GB) : comprende PS per desktop e iPad, Lightroom e Lightroom classic e uno spazio di archiviazione su Cloud di 20 GB – Prezzo: 12,19€ al mese per il primo anno

: comprende PS per desktop e iPad, Lightroom e Lightroom classic e uno spazio di archiviazione su Cloud di 20 GB – Prezzo: al mese per il primo anno Photoshop : comprende PS per desktop e iPad, Adobe Express (premium) per il web e i dispositivi mobili, Adobe Fresco (premium) per il disegno e la pittura e 100 GB di Archiviazione su Cloud – Prezzo: 24,39€ al mese per il primo anno

: comprende PS per desktop e iPad, Adobe Express (premium) per il web e i dispositivi mobili, Adobe Fresco (premium) per il disegno e la pittura e 100 GB di Archiviazione su Cloud – Prezzo: al mese per il primo anno Tutte le applicazioni Creative Cloud: che comprende tutte le opzioni sopra citate e, in aggiunta, più di 20 app Creative Cloud – Prezzo: 63,51€ al mese (ora in offerta a 36,59€ al mese per il primo anno)

Periodi di prova gratuiti | Come avere Photoshop gratis

Tutti e tre gli abbonamenti consentono di applicare, prima dell’acquisto effettivo, un periodo di prova gratuito di 7 giorni. Al termine del periodo di prova, Adobe andrà automaticamente ad applicare la tariffa del piano da voi scelto.

Attualmente Adobe ha anche pensato di aumentare il periodo di prova gratuito al piano di abbonamento alla versione originale di Photoshop a 30 giorni, un ottimo modo per sfruttare appieno le funzionalità basilari del software senza pagare un centesimo.

Sconti per studenti, studentesse e docenti | Come avere Photoshop gratis

Adobe ha anche pensato a studenti, studentesse e docenti che si trovano a dover acquistare pacchetti di abbonamenti di Photoshop. Non possono ovviamente averlo gratuitamente, ma oltre ai 7 giorni di prova sempre concessi, successivamente potranno attivare l’abbonamento che comprende Tutte le app Creative Cloud al prezzo di 19,83€ al mese invece che 63,51€. Un vero affare!

Servizi di condivisione abbonamenti | Come avere Photoshop gratis

Se invece, ancora, non siete soddisfatti di queste metodologie, potete tranquillamente rivolgervi ai servizi di condivisione degli abbonamenti come GamsGo o GoSplit che permettono di acquistare, ad un prezzo irrisorio un abbonamento a Photoshop condividendolo con altri utenti della piattaforma in maniera facile e soprattutto sicura.

E questo è tutto!

E questo è tutto quello che potevamo dirvi sul come avere Photoshop gratis! Fateci sapere se siete degli utilizzatori del software di Adobe qua sotto nei commenti e continuate a seguirci qui su tuttotek.it!