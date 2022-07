In questa mini-guida vedremo come sia possibile scambiare il volto di una persona in una foto usando Photoshop

Lo scambio dei volti è una funzione divertente offerta da diversi siti e applicazioni che consente di scambiare il volto con quello di un’altra persona, animale o oggetto. Questa funzione è diventata di tendenza ed è per questo che negli ultimi anni sono apparse molte nuove applicazioni online. Sebbene ognuna di esse si concentri sulla possibilità di scambiare il volto, tutte cercano di offrire qualcosa di unico che le distingua dalle altre. PhotoShop è sempre stato il programma preferito dai fan fin dall’inizio di questa tendenza. Continuate a leggere per scoprire come potete cambiare il vostro volto in una foto utilizzando PhotoShop e una nuova applicazione di tecnologia AI che è stata resa disponibile da poco.

Come scambiare il volto in una foto utilizzando PhotoShop

Cambiare il volto in una foto utilizzando PhotoShop è un processo abbastanza semplice da seguire. Soprattutto se le foto utilizzate sono di forma e dimensioni simili, in quanto consentono di posizionarle l’una sull’altra con facilità. Ci sono diversi modi in cui si può usare PhotoShop per cambiare il volto. Qui vedremo come scambiare i volti usando i livelli maschera e la selezione degli oggetti.

1. Scambio di volti utilizzando i livelli maschera

Ecco i passaggi da seguire per scambiare il volto con PhotoShop utilizzando i livelli maschera:

Aggiungete la foto da scambiare nella sezione inferiore e il volto con cui volete scambiarla in quella superiore.

Allineare i due volti. A tale scopo, utilizzare la funzione di allineamento automatico e assicurarsi che entrambe le foto che si desidera far emergere siano allineate il più vicino possibile.

Posizionare la maschera bianca sulla sezione superiore, impostando l’opacità al 100%.

Scegliere lo strumento pennello e impostare nuovamente l’opacità al 100%. L’uso di un pennello morbido è in genere il migliore per lo scambio di volti.

Coprire il volto che si sta scambiando utilizzando un pennello nero per dipingere. Mentre si dipinge in nero, il nuovo volto sottostante inizierà a comparire contemporaneamente.

Sebbene questa opzione sia efficace quando le foto hanno una composizione simile, può capitare che la modifica da apportare sia leggermente più complicata. Ad esempio, quando si desidera scambiare i volti con animali o creare un meme utilizzando gli strumenti per lo scambio di volti, è preferibile utilizzare una tecnica diversa. In questo caso può essere utile lo strumento Selezione oggetto di PhotoShop.

Scambio di volti con la selezione oggetto

Con lo strumento Selezione oggetto, è possibile selezionare qualsiasi parte di una foto o caratteristica del viso che si desidera. È possibile scambiare occhi, orecchie, naso o addirittura l’intero volto. Rimuovere il volto che si desidera scambiare e trasformarlo in un’immagine. Quindi, è necessario salvarla su un livello, posizionandola nella sua sezione.

A questo punto, è necessario scambiare il volto che si desidera cambiare con uno un po’ più grande. Questo perché è più facile posizionare una foto più grande su una più piccola. Poiché la modifica delle dimensioni può avere un impatto negativo sulla foto quando si fa il contrario, questa operazione consente di evitare che ciò accada.

Portare il volto da scambiare e posizionarlo sulla testa da cambiare. Allinearla lentamente per farla coincidere con le dimensioni. Iniziare a ridurre l’opacità, in modo da poter vedere i tratti del viso della foto originale. sotto il viso da scambiare. Allineare tutti i tratti, compresi il naso, gli occhi e la bocca, e riadattare lentamente il volto al nuovo volto che si desidera utilizzare. Una volta che si è adattato nel modo desiderato, impostare nuovamente l’opacità al 100%. Il processo dovrebbe essere terminato e il nuovo volto sarà stato scambiato.

Come usare la tecnologia AI per scambiare i volti delle foto

Un’altra opzione per scambiare i volti online è quella di utilizzare il sito web: Face Swapper AI. Qui è possibile scambiare volti da foto e video utilizzando la tecnologia AI. Il processo è semplice e veloce. Tutto ciò che dovete fare è:

Caricare la foto che si desidera scambiare.

Aggiungere la foto che si desidera scambiare con la quale si desidera fare lo scambio.

Fare clic sul pulsante di scambio.

È possibile scegliere tra i piani di abbonamento gratuiti o a pagamento. Con il piano mensile pro, è possibile usufruire di più crediti e di tempi video più lunghi. Entrambi i piani, gratuito e a pagamento, consentono un accesso illimitato allo scambio di foto.

Conclusioni

Lo scambio di volti è una nuova funzionalità offerta dalle app online che consentono di scambiare i volti con gli altri. Offrono strumenti divertenti e interattivi che consentono di cambiare le foto in modi diversi, in modo da ottenere un’esperienza diversa ogni volta. Qui vi mostriamo come utilizzare PhotoShop per lo scambio di volti e faceswapper.ai per un’applicazione basata sull’intelligenza artificiale. Questo vi permette di avere più scelta tra varie opzioni.