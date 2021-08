Yeedi Vac Max: coupon con maxi-sconto su Amazon

Il robot aspirapolvere Yeedi Vac Max è ora in sconto tramite un coupon su Amazon messo a disposizione dall’azienda. Ecco come approfittarne

Si tratta di un aspirapolvere lavapavimenti, con potente aspiratore da ben 3000Pa. A bordo dei sensori in grado di rilevare in maniera automatica tappeti e angoli della casa. Tramite l’App è possibile interfacciarsi anche con Alexa. La tecnologia di mappatura di Yeedi Vac Max funziona all’unisono con una sensore di tracciamenti del pavimento.

La mappa realizzata dai sensori rimane comunque modificabile in base alle esigenze. Toccando lo schermo sarà possibile selezionare le zone della casa che si vogliono pulire e quelle in cui invece non è necessario passare.

Codice sconto

L’azienda ha deciso di inserire un coupon su Amazon che abbasserà il prezzo dai 349.99€ iniziali fino a 254.99€. Il codice sconto è EJBAP5UX.

