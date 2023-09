Videocitofono Wi-Fi HP7 di EZVIZ: disponibile in offerta da Euronics

Il nuovo videocitofono Wi-Fi HP7 di EZVIZ, di colore nero è disponibile in offerta presso i rivenditori Euronics

Euronics Italia S.p.A. è il secondo partner per fatturato di Euronics International, con la sola eccezione della Germania. Questa azienda è uno dei principali attori nella distribuzione di elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo. Infatti, attualmente, Euronics Italia S.p.A. conta su una forza lavoro di oltre 6.300 dipendenti distribuiti su tutto il territorio italiano. Fino al 30 ottobre è possibile acquistare in offerta nei punti vendita Euronics di tutta Italia il nuovo videocitofono Wi-Fi HP7 di EZVIZ (colore disponibile nero).

EZVIZ – videocitofono Wi-Fi HP7 in offerta da Euronics: i dettagli

Una scelta tecnologica per un accesso domestico più sicuro e intelligente. Il primo videocitofono HP7 di EZVIZ massimizza la comodità per i proprietari di casa di visualizzare, parlare e concedere l’accesso ai visitatori; tutto questo anche se non sono a casa. Migliora anche la sicurezza domestica, in quanto la videocamera e il telefono esterni 2 in 1 possono registrare video in formato 2K, rilevare le persone e inviare notifiche sull’app mobile in tempo reale.

Questo videocitofono Wi-Fi HP7 di EZVIZ, di colore nero, è ora disponibile in offerta da Euronics. L’offerta è valida dal 04 agosto al 30 ottobre 2023 (salvo esaurimento scorte). Tutti i clienti del gruppo, infatti, potranno acquistare questo fantastico prodotto scontato al prezzo di 299,00 euro. I clienti interessati, potranno scegliere anche l’opzione di rateizzazione del prodotto, pagando 99,99 €/mese per 3 rate. Per l’acquisto del prodotto e per maggiori informazioni sull’offerta potete consultare il seguente link.

Caratteristiche tecniche

Il “valore” di questo prodotto è davvero indiscusso. Resistente e dalle ottime prestazioni, garantisce una durata eccellente nel tempo. Il design e la qualità sono davvero ottimali. Le funzionalità più importanti di questo prodotto ci offrono:

Gestione facile della porta, anche da remoto : le vecchie chiavi sono ora un lontano ricordo. HP7 fornisce controlli di accesso molto più semplici aggiungendo un grado di protezione visiva per controllare i tuoi visitatori.

: le vecchie chiavi sono ora un lontano ricordo. HP7 fornisce controlli di accesso molto più semplici aggiungendo un grado di protezione visiva per controllare i tuoi visitatori. Un monitor touch multifunzionale per comunicare e controllare : lo schermo touch a colori da 7 pollici consente di configurare e gestire il citofono esterno, rispondere ai visitatori e salvare clip video importanti. Ogni volta che un visitatore suona alla tua porta, lo schermo interno si illuminerà automaticamente per farti sapere chi c’è fuori.

: lo schermo touch a colori da 7 pollici consente di configurare e gestire il citofono esterno, rispondere ai visitatori e salvare clip video importanti. Ogni volta che un visitatore suona alla tua porta, lo schermo interno si illuminerà automaticamente per farti sapere chi c’è fuori. Rispondere mentre si è lontani: anche se non sei a casa, HP7 ti assicura di non perdere nemmeno un visitatore. Puoi sempre utilizzare il telefono per rimanere connesso e aprire la porta agli ospiti da remoto. Quando rispondi a estranei indesiderati, puoi abilitare la funzione di cambio voce per mantenerti anonimo e aggiungere un altro livello di protezione.

