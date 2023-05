Samsung: ecco i migliori prodotti per la Festa della Mamma

Samsung per la festa della mamma propone ben 4 device, perfetti per mamme smart e super produttive che meritano l’eccellenza tecnologica

In occasione della Festa della Mamma, Samsung propone quattro idee regalo per tutte le mamme super impegnate e multitasking per avere il supporto perfetto nelle attività quotidiane: quattro must have che coniugano tecnologia e tendenza, indispensabili per le attività di tutti i giorni, con un occhio al business ma non solo, anche al tempo libero, al fitness e al meritato relax.

Samsung x Festa della Mamma: Galaxy S23

Galaxy S23 è il nuovo smartphone che reinventa l’esperienza della serie Samsung Galaxy S, garantendo la massima produttività e creatività on-the-go, insieme ad una potenza senza limiti. Dallo streaming al gaming, passando per la creazione di contenuti, tutto è ottimizzato grazie al giusto mix di funzionalità per soddisfare le esigenze individuali e ad una batteria ancora più performante. Grazie all’esclusiva “Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” è possibile svolgere qualsiasi attività mentre si è in movimento senza difficoltà, come controllare un foglio di calcolo, partecipare a videoconferenze oppure editare facilmente un documento.

Galaxy S23 è inoltre dotato della straordinaria fotocamera di Samsung Galaxy, che consente agli appassionati di fotografia di esplorare la propria creatività in tutta libertà: sia le mamme principianti che quelle più esperte potranno realizzare video e foto di livello cinematografico anche di notte, grazie alla funzione Nightography perfezionata. Prezzo a partire da 979,00 €. Fino al 14 maggio 2023 tutti coloro che acquisteranno Galaxy S23 nei negozi di elettronica di consumo potranno usufruire di un meccanismo di cashback, che prevede un rimborso di 100 euro sugli acquisti.

Samsung x Festa della Mamma: Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip4 è lo smartphone dal design a conchiglia ideale per comunicare se stessi, senza limiti. Grazie alla funzionalità FlexCam, è possibile scattare video o selfie da diverse angolazioni e mani libere; con la modalità Scatto Rapido è possibile scattare selfie di elevata qualità direttamente dal display esterno sfruttando la fotocamera principale e avviare la registrazione video in alta qualità, per poi passare fluidamente alla modalità Flex per continuare a registrare, senza dover interrompere la ripresa.

Il design è il più elegante di sempre e si distingue per la cerniera sottile, i bordi ottimizzati, il retro in vetro opaco in contrasto e la scocca in metallo lucido. Z Flip4 può essere completamente personalizzato internamente ed esternamente, con i Temi Galaxy sullo schermo esterno e su quello principale, per arricchire il proprio stile con font, icone e design personalizzati. Inoltre, è possibile creare il proprio schermo esterno personale con i nuovi design per l’orologio e sfondi in diversi formati come immagini, GIF e anche video. Prezzo: 1.199,00 €

Samsung x Festa della Mamma: Galaxy Watch 5

Galaxy Watch5 è lo smartwatch pensato per migliorare le abitudini di salute e benessere dell’utente grazie a insight intuitivi, funzionalità avanzate e potenzialità sempre più ampie. È dotato dell’esclusivo sensore Samsung BioActive che segna l’alba di una nuova era nel monitoraggio digitale della salute, in quanto utilizza un unico chip esclusivo che gestisce tre potenti sensori di salute: Frequenza cardiaca, Segnale cardiaco elettrico e Analisi dell’impedenza bioelettrica, effettuando, inoltre, rilevazioni complete di parametri, tra cui la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e addirittura i livelli di stress. Inoltre, Attraverso gli Sleep Scores, che monitorano le fasi del sonno e forniscono dati dettagliati su tempi di sonno profondo, sonno REM e sui livelli di ossigeno nel sangue, gli utenti possono imparare a conoscere meglio i propri ritmi del sonno e la propria salute generale. Prezzo: 299,00 €

Samsung x Festa della Mamma: Galaxy Buds2 Pro

Galaxy Buds2 Pro sono i nuovi auricolari top di gamma di Samsung che offrono l’esperienza audio wireless più immersiva con un nuovo design compatto e connettività fluida, perfetta per tutti i giorni. Se occorre rispondere urgentemente a una chiamata mentre si lavora sul tablet, grazie agli auricolari Galaxy Buds2 Pro basterà il tocco di un dito per effettuare la connessione al proprio telefono. I Galaxy Buds2 Pro sono dotati della nuova funzione Auto Switch per fornire una transizione rapida e senza sforzo, per passare rapidamente dall’ascolto del tuo show preferito a una chiamata importante. Prezzo: 229,00 €

