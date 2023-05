Dopo il successo di Queen Charlotte, i fan stanno chiedendo a gran voce una seconda stagione. Scopriamo cosa ne pensa Shonda Rhimes

A pochi giorni dall’uscita su Netflix, possiamo confermarlo: Queen Charlotte, lo spin off derivante dalla serie Bridgerton, ha ottenuto un ottimo successo. Gli ascolti sono stati così buoni che sono stati in molti a chiedere una seconda stagione. Sulla questione si è soffermata anche la produttrice dello show, Shonda Rhimes durante un’intervista a EW. Ecco cosa ha confessato a riguardo.

Le parole di Shonda Rhimes | Queen Charlotte: lo spin off avrà una seconda stagione?

Quando si ha tra le mani una serie di successo come quella di Queen Charlotte, pensare di portare avanti una storia, anche se conclusa, è un’ipotesi non così remota. Del resto Netflix è ben consapevole del potenziale di questa serie e certamente non vorrà lasciarsi sfuggire l’occasione di riaprire nuovamente la trama. In una recente intervista ad EW, la creatrice Shonda Rhimes ha parlato della possibilità di creare una seconda stagione. Queste le sue parole:

Ci sono state delle richieste per la creazione di una nuova stagione, ma non ne ho ancora parlato. Potrei continuare con Charlotte e George per sempre, ma abbiamo già raccontato la storia di questo amore complicato e imperfetto. Ma non escludo nulla.

È chiaro che la miniserie è stata creata per non avere un seguito. Tutto ciò che era da raccontare è quindi già stato raccontato. La storia di Netflix però ci insegna quanto piaccia alla piattaforma battere il ferro finché è caldo, per questo la Rhimes non esclude un proseguo delle vicende. È probabile che prima di annunciare una seconda stagione, si debba pensare a quale strada fare prendere a questo show, magari con vicende nuove, tutte ancora da creare.

I prossimi progetti

Per ora quindi la Rhimes non ha escluso nulla, certo di fronte a queste dichiarazioni è facile pensare che, semmai si deciderà di dare un seguito alla storia della Regina Carlotta (India Amarteifio) e di Re Giorgio (Corey Mylchreest), questa non verrà trasmetta in tempi brevi. Non c’è da disperarsi però, perché questi tempi d’attesa verranno colmati dalle nuove puntate di Bridgerton. La stagione 3 è infatti a buon punto, tanto che si vocifera che possano uscire prima della fine dell’anno. Senza contare che una quarta stagione è già stata confermata e già si sta pensando di una quinta e ad una sesta, ciascuna dedicata ad un fratello della nobile famiglia. Insomma non potrete proprio sentire la mancanza dei personaggi nati dalla penna di Julia Quinn.

