Realme TechLife Robot Vacuum: ecco dei coupon per l’aspirapolvere

Ecco per voi lettori dei coupon per l’acquisto del Realme TechLife Robot Vacuum, il primo robot aspirapolvere della società

Il nuovo aspirapolvere di Realme è in offerta, in occasione del lancio, grazie ad alcuni coupon che riguardano le versioni standard e 2-in-1 del Realme TechLife Robot Vacuum. Prima di vedere quali sono però iniziamo l’articolo presentando questo concentrato di tecnologia ideato per pulire a fondo ogni superficie.

Conosciamo l’aspirapolvere Realme TechLife Robot Vacuum e vediamone i coupon

Questo piccolo gioiellino vanta ben 38 diversi sensori nella navigazione intelligente, incluso il sensore LiDAR che è comunemente usato in veicoli e aerei autonomi. Quest’ultimo sensore infatti è stato considerato dalla NASA come una tecnologia chiave per garantire l’atterraggio pulito dei futuri veicoli sulla superficie lunare. Questo dunque è uno dei suoi principali punti di forza. Grazie a questo infatti sarà in grado di muoversi più agilmente.

Il sensore LiDAR è in grado di stabilire con notevole precisione l’esatta posizione e la distanza del robot dagli oggetti grazie alla sua tecnologia. In questo modo sarà in grado di calcolare il percorso migliore evitando oggetti come mobili di grandi dimensioni. Il robot può inoltre scansionare e memorizzare ben 5 mappe diverse. In questo modo gli utenti potranno personalizzare la pulizia impostando il muro virtuale che segnerà la zona di non pulizia. Ciò sarà possibile grazie all’app realme link.

Come detto poco fa, il robot è in grado di identificare le superfici in tempo reale. Tuttavia questa non è l’unica peculiarità di questo gioiellino. L’aspirazione e la velocità aumenteranno automaticamente per le aree difficili da pulire e che raccolgono polvere come tappeti e bordi delle pareti. Con la sua potente aspirazione da 3000 Pascal, il serbatoio dell’acqua elettronico intelligente da 300 ml e la batteria da 5200 mAh, il device può funzionare a un basso livello di rumore di 55 dB. Inoltre è perfettamente integrato con l’assistente vocale di Google e Alexa.

Sia la versione standard che quella 2-in-1 saranno acquistabili presso la pagina ufficiale. Utilizzando lo store francese, dovrete inserire il codice 96ROBOT per la versione standard e il codice 96ROBOT1 per quella 2-in-1. I relativi prezzi saranno di 276,46 € e 310,01€. I codici saranno validi fino alle 8:59 del 26 giugno.