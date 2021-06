Legend of Mana: tempo di remastered

Tra i maggiori titoli della Square Enix, gli appassionati ricorderanno sicuramente Legend of Mana che oggi esce anche su PS4

Dopo una serie di remake e versioni remastered dei classici della prima PlayStation, come ad esempio Crash Bandicoot, Spyro oppure MediEvil, tocca oggi ad un altro storico titolo della Square Enix (Final Fantasy giusto per dirne uno) ritornare sulle console moderne. È infatti il turno di Legend of Mana, ma vediamo di capire un po’ meglio la situazione!

Legend of Mana: la remastered approda oggi su PS4, PC e Nintendo Switch

Ambientato nel mondo fantastico di Fa’Diel, la versione remastered di Legend of Mana è pronta a catturare i giocatori moderni al pari di quelli che provarono per la prima volta il gioco originale nel “lontano” 1999. I nostri eroi dovranno dunque partire alla volta di un lungo cammino ricco di artefatti misteriosi e dungeon colmi di pericoli per riportare l’ordine in un mondo sconquassato.

Naturalmente, anche questa versione, manterrà intatto lo stesso feeling non lineare, libero e che non terrà nessun giocatore per mano. Si è praticamente da soli contro il mondo quindi non vi saranno troppi cartelli o fatine come nella saga “avversaria” di The Legend of Zelda. La versione rimasterizzata conterrà dunque un riarrangiamento della colonna sonora originale con possibilità di selezione per le vecchie musiche, un minigioco intitolato Ring Ring Land uscito solo in Giappone e naturalmente la possibilità di giocare questo classicone su PC, PS4 e Nintendo Switch.

Si preannuncia dunque un altro viaggio nei regni fantastici dei JRPG, siete pronti avventurieri?