FIFA 22: svelate le dimensioni della demo

Con le dimensioni colossali della demo, FIFA 22 ci pone una sola domanda: c’è spazio nel nostro cortile per un intero campo da calcio?

La risposta all’iperbole qui sopra è un lapidario “no”: è questo il punto a cui volevamo arrivare parlando delle dimensioni della demo di FIFA 22. Potete sparare un numero a caso e probabilmente sareste ancora sotto di qualche gigabyte. O meglio, di qualche decina di giga. D’altronde la next-gen ha fatto dell’eccesso virtù, e difficilmente il fotorealismo, il ray-tracing e i molti fotogrammi al secondo vengono a buon mercato (di memoria). Preparatevi a supporti più capienti, o quantomeno ad eliminare qualche altro titolo: i bagagli dei giocatori, nonostante una trasferta breve per questa amichevole, saranno ingombranti.

Dimensioni parallele per trovare spazio per la demo di FIFA 22

La disponibilità della demo su PS Store ha fatto chiarezza anche su quali siano le dimensioni della versione di prova di FIFA 22. Siamo sotto, ma davvero di poco, la soglia dei 40 gigabyte: l’assaggio del calcio di Electronic Arts vi porterà a togliere diversi indie, per non dire anche un titolo Tripla A o due. Non è esattamente una cifra da poco, dunque, ma se volete dei dati più esatti potete consultare il tweet qui sotto se preferite farvi due conti in tasca. Sempre che non abbiate già avviato l’eliminazione mentre leggevate le righe precedenti, sia chiaro.

 FIFA 22 BETA (PS5)  Download Size : 39.067 GB  Background Image :  #FIFA22 pic.twitter.com/hv4e4OoW02 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 23, 2021

Chiaramente, ci sono anche dei meriti artisti dietro l’invasione di campo dei calciatori di EA Sports. Alludiamo ad esempio al calciatore morto quindici anni fa, che tramite FIFA 21 ha avuto modo di rivivere virtualmente. Di fronte alla commozione di un padre, le nostre scaramucce sulla next-gen e sui costi (di spazio) che ne derivano vengono meno. Il medium videoludico si sta evolvendo, e i punti di incontro con il mondo reale si sprecano, come ci ha ricordato l’alleanza tra la rivale di EA Konami e la squadra calcistica partenopea. Di fronte a questo, che mai sarà qualche decina di giga in meno?

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa ne pensa il vostro hard disk? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.