be Quiet! arriva il nuovo Dark Base Pro 901

Be Quiet! Dark Base Pro 901: Versatilità, prestazioni e silenziosità eccezionali. L’epitome di un case flessibile ma facile da usare, con soluzioni innovative e caratteristiche all’avanguardia

be quiet!, il produttore tedesco di componenti per PC di alta qualità, presenta Dark Base Pro 901. Questo atteso successore del Dark Base Pro 900 è ancora una volta un case di fascia alta con caratteristiche all’avanguardia. Che preferiate un case praticamente impercettibile o estremamente performante, Dark Base Pro 901 è la scelta perfetta.

Le intelligenti scelte progettuali relative alla parte superiore e frontale del case portano a un’eccezionale flessibilità e versatilità. La costruzione di un sistema con layout invertito è un gioco da ragazzi con Dark Base Pro 901, mentre l’illuminazione ARGB e l’installazione verticale della VGA assicurano una presentazione ideale del vostro sistema.

Per finire, il caricatore wireless da 15W aggiornato ricarica lo smartphone più velocemente che mai. Oltre a Dark Base Pro 901, be quiet! presenta anche il suo cavo Riser e la nuova HDD Cage 2.

be Quiet! Dark Base Pro 901: silenziosità e prestazioni ottimizzate

Dark Base Pro 901 presenta una soluzione silenziosa e ottimizzata per le prestazioni della parte superiore e anteriore, grazie ai pannelli intercambiabili inclusi nella confezione. Una staffa superiore e anteriore rimovibile con hub per ventole e connettore pogo pin inclusi consente una comoda installazione di radiatori e ventole.

Anche una disposizione invertita può essere realizzata facilmente grazie a un sistema di guide intuitivo. Dark Base Pro 901 fa buon uso delle pluripremiate ventole Silent Wings 4 di be quiet! Grazie alle loro pale ottimizzate per la silenziosità e al telaio a forma di imbuto, queste ventole non scendono a compromessi tra un funzionamento praticamente impercettibile e prestazioni elevate. La loro straordinaria pressione d’aria aumenta in modo significativo le prestazioni di raffreddamento del Dark Base Pro 901.

Massimo spazio per le esigenze individuali

Con le sue dimensioni straordinariamente grandi, Dark Base Pro 901 non pone limiti alla creatività. La parte anteriore può ospitare un radiatore fino a 420 mm e le ventole aggiuntive possono essere installate in tutto il case, anche sul pannello laterale. Il supporto VGA del Dark Base Pro 901 è molto versatile e impedisce l’abbassamento della GPU anche con schede grafiche pesanti.

Due barre portacavi, una situata all’interno del supporto VGA e l’altra accanto al vassoio della scheda madre, nascondono i cavi all’interno del case. Dark Base Pro 901 supporta l’installazione di un’unità da 5,25″ e di due HDD o sei SSD, con la possibilità di espanderla con 5x HDD o 10x SSD.

Il pannello laterale in vetro temperato di alta qualità, completamente finestrato, offre una visione perfetta dei componenti all’interno del case. Ed è altrettanto importante: Dark Base Pro 901 può essere utilizzato senza il fastidio di viti aggiuntive e piccole parti, creando il case ottimale per qualsiasi costruzione.

be Quiet! Dark Base Pro 901: illuminazione ARGB discreta e tocchi di design moderno

Il Dark Base Pro 901 è dotato di illuminazione ARGB sulla parte anteriore e sul coperchio dell’alimentatore, per garantire un’illuminazione elegante e discreta del case. Le impostazioni della luce e della ventola possono essere controllate comodamente tramite i pulsanti sensibili al tocco sul pannello I/O. Un caricatore wireless per dispositivi abilitati Qi e una garanzia completa del produttore di 3 anni completano il Dark Base Pro 901.

Oltre all’introduzione del Dark Base Pro 901, be quiet! presenta anche due accessori che possono essere utilizzati con questo e con altri case selezionati della sua gamma di prodotti. Il Riser Cable è un cavo di trasferimento dati ad alta velocità per schede PCIe 4.0, compatibile con tutti i case be quiet! che supportano l’installazione verticale della scheda grafica.

Ha un elegante design completamente nero e impedisce il cedimento della scheda grafica. È stata inoltre introdotta la HDD Cage 2, una gabbia per unità disaccoppiate senza attrezzi che consente di inserire un’unità disco aggiuntiva o due unità SSD nel Dark Base Pro 901 e nei case futuri.

Dark Base Pro 901 è disponibile dal 27 giugno al prezzo di vendita consigliato di €319,90 / $299,90 / £319,99. Il cavo Riser e la gabbia per HDD 2 sono disponibili lo stesso giorno al prezzo di € 59,90 / $ 54,90 / £ 59,99 e € 9,90 / $ 9,90 / £ 9,99 rispettivamente.

E voi? Cosa ne pensate del nuovo be Quiet! Dark Base Pro 901 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).