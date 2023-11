Black Friday MediaWorld: offerta incredibile sul frigorifero americano Samsung

Il frigorifero americano Samsung RS6HA8880S9/EF è disponibile in offerta “online” sul sito MediaWorld per il periodo del Black Friday

Il frigorifero americano Samsung RS6HA8880S9/EF è dotato di display touch 21.5” Full HD, è intelligente e connesso alla rete wi-fi domestica. Si presenta con una elegante finitura Metal Inox e, grazie a tecnologie esclusive come Space Max, regala oltre 100 litri di capacità in più. E’ dotato di funzioni esclusive che prolungano la freschezza degli alimenti come la tecnologia Twin Cooling Plus:

Il Total No Frost mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità evitando la formazione di brina, muffe e batteri. In più il frigorifero è dotato di rivestimento interno in acciaio Metal Back per trattenere il freddo e rallentare il deperimento degli alimenti. A tutto questo si aggiunge il compressore Digital Inverter, che modula la potenza evitando pericolosi sbalzi di temperatura e risparmiando energia.

Il nuovissimo asciugatrice Bosch WQG233D1IT è ora disponibile in offerta “online” sul portale MediaWorld per il Black Friday. Tutti i clienti del gruppo, infatti, potranno acquistare questo fantastico dispositivo scontato al prezzo di 1615,99 euro. I clienti interessati, potranno acquistare questo fantastico prodotto stando comodamente seduti sul proprio divano di casa.

Tra le caratteristiche principali di questo fantastico prodotto troviamo:

La funzione View Inside , grazie alla quale puoi visualizzare sullo smartphone il contenuto del comparto frigo, per sapere sempre cosa c’è e cosa va acquistato.

TV Mirroring , grazie al quale potrai trasferire i tuoi programmi preferiti sul display del frigorifero, per non perdere nemmeno una scena o un'azione di gioco! E poi leggi i quotidiani online e ascolti la musica con la qualità delle casse integrate.

, grazie al quale potrai trasferire i tuoi programmi preferiti sul display del frigorifero, per non perdere nemmeno una scena o un’azione di gioco! E poi leggi i quotidiani online e ascolti la musica con la qualità delle casse integrate. Family Hub, con i quale potrai gestisci tutti i dispositivi connessi della casa, incluse le videocamere di sorveglianza e i sensori di porte e finestre.

