Aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Absolute: Unieuro lo mette in offerta!

L’L’aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Absolute è in offerta da Unieuro con il nuovo volantino. Volete rivoluzionare le pulizie domestiche? L’occasione è quella giusta

Un’aspirapolvere senza filo come Dyson Cyclone V10 Absolute può darvi un grosso aiuto nelle pulizie domestiche. Infatti permette di pulire agevolmente ogni angolo della casa senza l’ingombro del filo. Certo il prezzo può non essere proprio economico, ma con il nuovo volantino Unieuro possiamo portarci a casa Dyson Cyclone V10 Absolute con 150 euro di sconto!

CLICCATE QUI per accedere subito all’offerta!

Aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Absolute, offerta Unieuro sul volantino

Parliamo di un aspirapolvere senza fili di fascia alta, progettato per essere potente e versatile in modo da pulire in modo efficacie ogni tipo di pavimento. Con la sua tecnologia di aspirazione avanzata elimina efficacemente polvere, peli di animali e allergeni, garantendo un ambiente domestico pulito e salubre.

Il potente motore digitale raggiungere fino a 150 AW in modalità Boost, ideale per tappeti spessi e sporco ostinato. Esistono anche le modalità Eco e Medium per estendere l’autonomia quando non serve lavorare a piena potenza. La spazzola Motorbar elimina efficacemente capelli e peli di animali da pavimenti duri e tappeti grazie alla tecnologia anti-groviglio integrata. La spazzola a rullo morbido invece cattura delicatamente polvere e detriti fini da pavimenti duri, proteggendoli da graffi. Il filtro HEPA intrappola il 99,97% delle particelle di polvere e allergeni fino a 0,3 micron, ottimo per ridurre l’impatto delle allergie. Oltre che per pulire i pavimenti, Dyson Cyclone V10 Absolute può essere anche utilizzato come aspirapolvere portatile per pulire mobili, imbottiti, angoli e soffitti. Inoltre sono compresi una serie di accessori per facilitare i vari step di pulizia.

Grazie al peso di soli 2,68 kg, questo aspirapolvere è leggero e maneggevole e con i suoi 60 minuti di autonomia permette agevolmente di pulite varie stanza.

La promozione

L’offerta volantino di Unieuro sull’aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Absolute è una ottima occasione! Come per tutti i prodotti Dyson di fascia alta, il prezzo di listino è parecchio elevato: in questo caso si parla di 599 euro. Ma con lo sconto di 150 euro, potete portarlo a casa per 449 euro! Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!