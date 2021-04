Vediamo insieme dove acquistare le nuove action figure su The Falcon and the Winter Soldier, della collezione Hasbro Marvel Legends

Conclusa anche la seconda serie Disney+ appartenente al vasto Marvel Cinematic Universe, i prodotti nerd appartenenti alle saghe supereroistiche non sono pochi. Specialmente sula serie TV conclusa recentemente: The Falcon and the Winter Soldier, le uscite non mancano davvero.

Tra Funko POP!, figures classiche o stravaganti, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Una delle collezioni più famose che ricrea i famosi supereroi in versione action figure è senza dubbio Hasbro Marvel Legends. Nella nuova wave sono infatti presenti action figure delle serie Disney+, tra cui proprio quelle su The Falcon and the Winter Soldier: vediamo insieme dove acquistarle!

The Falcon and the Winter Soldier: ecco dove acquistare le nuove action figure Hasbro

Marvel Legends è una linea di giocattoli in produzione dal 2002 (inizialmente da Toy Biz, poi acquisita da Hasbro). Le riproduzioni di questa collezione sono in scala 1/6 (6 pollici) e, oltre ad essere ben dettagliate, sono famose soprattutto per il prezzo davvero accessibile. Vediamo insieme l’elenco delle nuove figure su The Falcon and the Winter Soldier:

Cliccando sulle diverse voci dell’elenco, verrete riportati direttamente alla pagina di acquisto delle singole figure, vendute ad un prezzo di 23,49 € ciascuna! Cosa ne pensate? Acquisterete una di queste Hasbro Marvel Legends o farete vostra tutta la collezione?

