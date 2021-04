One True Pairing: i migliori momenti di Ten e Rose in Doctor Who

Bentornati al nostro consueto appuntamento con One True Pairing, la rubrica dedicata alle coppie più belle delle serie TV: questa volta analizziamo la relazione di Ten e Rose in Doctor Who

Rose Tyler è la prima compagna del Dottore a essere introdotta nel revival del 2005 di Doctor Who. La giovane diciannovenne vede immediatamente nei viaggi nel tempo e nello spazio sul Tardis un’occasione per sfuggire alla monotonia della sua esistenza, per dare un senso alla propria vita. Viaggiando al suo fianco, Rose finisce inevitabilmente con l’innamorarsi del Signore del tempo, in particolare della decima incarnazione, quella a cui presta il volto l’attore scozzese David Tennant.

Riviviamo insieme i momenti più emozionanti della storia platonica tra Rose Tyler e il Decimo Dottore.

I migliori momenti di Ten e Rose in Doctor Who

1. Rose accetta il nuovo Dottore

Nel finale della prima stagione, il Dottore di Christopher Eccleston lascia il posto a quello interpretato da David Tennant. Quando Rose assiste alla rigenerazione, rimane confusa e sconvolta perché teme di aver perso per sempre l’uomo che amava. Tuttavia durante l’avventura con i Sycorax, che cercano di conquistare la Terra, la ragazza si rende conto che, nonostante tutti i cambiamenti, dietro il nuovo volto e l nuova personalità, c’è sempre il suo Dottore. Per questo motivo, una volta sventata la minaccia, quando Ten le chiede se vorrà ancora viaggiare con lui, lei non ha dubbi nel rispondergli che rimarrà al suo fianco per l’eternità.

2. “Sei così diverso”

La prima avventura nello spazio del Decimo Dottore e Rose Tyler si svolge su Nuova Terra, anno 5 miliardi e 23. Prima di scoprire cosa li attenderà presso la Nuova New York, Ten e Rose trovano il tempo di rilassarsi un po’. Durante la loro chiacchierata, Rose rimane incantata dalla nuova personalità del Dottore. “Sei così diverso” gli dice con un grande sorriso. “Nuovo nuovo Dottore” risponde Ten con ironia.

3. Ten esprime le proprie paure a Rose

L’arrivo di Sara Jane Smith, storica compagna del Dottore nella serie degli anni ’60, scombussola Rose, che diventa immediatamente gelosa della donna che conosce il Signore del Tempo da molto più tempo di lei. Nello scoprire il passato con Sarah Jane, Rose inizia a temere che Ten la lascerà indietro a un certo punto, che la rimpiazzerà quando troverà una nuova assistente, ed è nel momento in cui la ragazza spiega le proprie ragioni al Dottore che lui si apre realmente con lei per la prima volta: “Tu uoi passare il resto della tua vita con me, ma io non posso passare il resto della mia con te. Devo continuare a vivere. Solo. Questa è la maledizione dei Signori del Tempo“.

4. Bloccati insieme

Ten e Rose rimangono bloccati su una base spaziale situata su un pianeta in orbita attorno a un buco nero dalla quale sembra impossibile allontanarsi. Ten si scusa immediatamente con Rose per averla trascinata in quell’avventura dalla quale apparentemente non farà più ritorno a casa. La giovane, però, lo rincuora immediatamente dicendogli che rimanere bloccata insieme a lui non sarebbe poi così male.

5. La separazione

Durante l’epica battaglia con l’esercito di Dalek e Cyber-uomini del finale della seconda stagione, Rose rimane tragicamente bloccata in un universo parallelo a quello del Dottore. L’addio tra i due è estremamente drammatica perché ricongiungersi sembra impossibile. La messa in scena della loro separazione è particolarmente suggestiva perché li vediamo nella stessa stanza, con la testa poggiata cotro il medesimo muro, ma lontani più che mai.

6. Rose dichiara il suo amore a Ten

Dopo la separazione, Ten riesce a proiettare un’ologramma di se stesso nell’universo di Rose. In quello che sembra il loro ultimo incontro, Rose dichiara al Dottore i propri sentimenti. Quando anche il Signore del Tempo prova a farlo, putroppo, il tempo a loro disposizione sparisce.

7. Rose confessa a Donna come la faceva sentire il Dottore

Durante al quarta stagione di Doctor Who, Rose cerca un modo di far comunicare nuovamente gli universi paralleli. Quando incontra Donna, l’attuale compagna del Dottore, le confessa di come Ten l’abbia fatta sentire speciale.

8. Il ritorno

Rose riesce finalmente a trovare un modo per tornare nel suo universo originale. Quando incontra nuovamente il Dottore, non importa che siano nel bel mezzo della battaglia: Ten e Rose corrono felici uno verso l’altro, e in quel momento esistono solamente loro.

9. Il Ten umano

Durante la battaglia coi Dalek, viene generata una versione umana di Ten. Il nuovo Dottore è nato da una guerra, da un genocidio, e ha bisogno di avere al suo fianco qualcuno che riesca a cambiarlo. Per questo motivo, il Ten originale lo affida a Rose, che era precedentemente riuscita a guarire lo stesso Decimo Dottore dai traumi della Guerra del Tempo. Rose e il Ten umano hanno così la possibilità di vivere una vita mortale insieme.

10. Il primo incontro

Prima di rigenerarsi, Ten fa visita a tutti i suoi compagni. Per ultimo, sceglie di tenere il saluto a Rose, una Rose del passato, che ancora non lo conosceva. La ragazza gli augura un felice anno nuovo, e Ten può congedarsi da quella vita e andare avanti.

Conclusioni

La storia romantica tra Ten e Rose, seppur a tratti drammatica, mostra perfettamente come l’amore sia prima di ogni cosa cura verso l’altro. Sia il Dottore che Rose sono disposti a comprendersi, ad aiutarsi e a sacrificarsi l’uno per l’altro. Il loro è un rapporto platonico, in cui baci, carezze e grandi gesti romantici vengono sostituiti dall’altruismo e dal desiderio che l’altro abbia sempre il meglio.