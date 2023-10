Biancaneve: rinviata la data d’uscita del live action!

A causa dello sciopero SAG-AFTRA, è stata rinviata la data d’uscita del chiacchieratissimo remake live-action di Biancaneve

Lo sciopero SAG-AFTRA continua a causare ritardi e slittamenti di pellicole attesissime. Dopo la quasi completa riformulazione delle uscite Marvel, Star Wars e del franchise di Avatar, ad essere colpito è ora il chiaccherato, quanto atteso, remake live-action di Biancaneve. La data d’uscita del live-action era fissata per il 22 marzo 2024, ma ora il film è stato posticipato di quasi un anno. Infatti pare che la nuova data sia stata fissata per il 21 marzo 2025. La Disney, ha comunque condiviso anche la prima immagine del film, dove possiamo vedere la protagonista circondata dei sette nani. Nei mesi scorsi si è molto discusso sui nani che sarebbero stati sostituiti da creature magiche non meglio definite. Inoltre, avrebbe fatto il giro del web una foto che ritraeva tali sette creature diverse per etnia, sesso ed altezza che sarebbero andate a sostituire gli iconici sette nani da noi tutti conosciuti. Pare che comunque Disney abbia smentito finalmente questo rumor, rilasciando la prima foto ufficiale del remake.

La trama del live-action, come ha confermato la stessa protagonista, non sarà fedele all’originale, ma racconterà una versione di Biancaneve più moderna: l’attenzione sarà spostata sul percorso di crescita della principessa che cercherà, in prima persona, di diventare la leader che avrebbe voluto suo padre.

Infatti il personaggio che sarà assente dal film è proprio il principe, che sarà sostituito dal misterioso Jonathan, interpretato da Andrew Burnap. Biancaneve, invece sarà interpretata da Rachel Zegler che, malgrado tutte le proteste legate al suo aspetto, non proprio conforme a quello della principessa che siamo abituati a vedere nel classico d’animazione, sembra essere la scelta perfetta per interpretare Biancaneve grazie alle sue straordinarie doti canore. La regina cattiva, avrà il volto di Gal Gadot ed il cacciatore sarà interpretato da Ansu Kabia. Alla regia del live action troviamo poi Marc Webb, mentre la sceneggiatura è a cura di Greta Gerwig ed Erin Cressida Jones.

Rinviata dunque la data d’uscita del live action di Biancaneve! Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nella seizone commenti e per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

