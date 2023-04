In questa recensione analizzeremo la nuovissima figure dell’Ispettore Gadget prodotta da ABYstyle Studio

Erano gli anni ’80 quando fu trasmessa la prima puntata dell’Ispettore Gadget in Italia. Vuoi per l’iconicità del protagonista, vuoi per la fantastica sigla di Cristina D’Avena, L’Ispettore Gadget è rimasto nel cuore di migliaia di piccini ormai adulti. Dopo aver recensito la “Dark Magician Girl” proveniente da un altro famoso anime pre-2000, siamo pronti a portarvi l’analisi di un nuovo prodotto di ABYstyle Studio. Parliamo ovviamente della figure appartenente alla collezione SFC dell’Ispettore Gadget, realizzata in scala 1:10.

La confezione | Recensione Figure Ispettore Gadget, ABYstyle Studio

La confezione a tema è la classica di ABYstyle Studio. Sulla vetrina frontale vi sono dei disegni che raffigurano alcuni gadget utilizzati dall’Ispettore. Ovviamente non mancano le varie illustrazioni del caso. In confezione, oltre alla figure troveremo la basetta espositiva e una piccola lente di ingrandimento.

Analizziamo la figure | Recensione Figure Ispettore Gadget, ABYstyle Studio

La linea SFC (Superfigure Collection) include statuette che, solitamente, sono in scala 1:10 e questa dell’Ispettore Gadget non fa eccezioni. In questo caso, abbiamo la possibilità di esporre la figure sia con che senza supporto. Parlando di quest’ultimo, emula una pavimentazione stradale con un tombino in rilievo e la sua forma e “a diamante”. Se priva di supporto la figure arriva a 17,5cm, ma ancorandola arriva a circa 18cm. Il supporto è invece largo 10,5cm e lungo 9,3cm.

Come abbiamo detto, oltre alla base è inclusa anche una lente di ingrandimento posizionabile nella sua mano destra. Esteticamente è davvero carina e simula realmente il vetro di una lente, creando un ottimo gioco visivo quando osserveremo la statuetta.

Questa figure è realizzata totalmente in PVC e vanta un peso (inclusa la base) di 109g.

Sotto la lente di ingrandimento | Recensione Figure Ispettore Gadget, ABYstyle Studio

Parlando della qualità di realizzazione di questa figure, ABYstyle Studio sta facendo dei passi in avanti. Lo sculpt del modello è preciso e non presenta errori di sorta, così come il painting. La posa è però abbastanza statica e avremmo sicuramente preferito l’aggiunta di qualcuno dei suoi strampalati gadget. Abbiamo apprezzato sicuramente l’inclusione della lente di ingrandimento che aggiunge quel tocco “di movimento” alla staticità generale.

Parlando di painting, questo è (come anticipato) molto preciso. I colori sono fedeli a quelli presenti nel cartone animato e vi sono più sfumature di colore del solito. Questo, unito alle pieghe del cappotto, garantisce una resa generale pienamente riuscita. Degna di nota anche la base a tema che arricchisce il modello.

Tiriamo le somme

La 31a uscita delle SFC di ABYstyle Studio dedicata all’Ispettore Gadget convince sotto quasi tutti i punti di vista. Bene per quanto riguarda il colpo d’occhio, l’applicazione di sfumature lato painting, la base e la lente d’ingrandimento che impreziosiscono il prodotto. Avremmo gradito, come già detto, l’inclusione di qualche gadget in più in modo da rendere il modello ancora più particolareggiante ma, in linea generale, questa figure è promossa appieno.

Come per tutte le figure del brand, anche questa è acquistabile sul sito ufficiale ad un prezzo di €32.99.