Cooler Master: in arrivo il nuovo Oracle Air per archiviazione M.2

Cooler Master Oracle Air l’innovativo alloggiamento per archiviazione M.2. Un elemento indispensabile per lo stile di vita digitale moderno

Cooler Master presenta Oracle Air, il prodotto inaugurale della sua innovativa gamma di alloggiamenti per archiviazione, pensato per arricchire l’esperienza digitale moderna. Sfruttando la potenza della tecnologia all’avanguardia NVMe M.2, questo elegante alloggiamento SSD si propone come la risposta ideale per chi desidera un’archiviazione portatile, facilmente espandibile e dal fulmineo trasferimento dati, perfetta sia per appassionati di videogiochi che per i moderni nomadi digitali.

Dettagli sul nuovo Cooler Master Oracle Air

Nel turbinio della vita quotidiana, l’archiviazione sicura dei dati diventa un pilastro imprescindibile per preservare quei momenti preziosi. Oracle Air incarna la soluzione ideale: una corazza impenetrabile per proteggere le tue risorse creative durante gli spostamenti e una velocità di trasmissione dati fulminea per sfruttare al massimo ogni istante. Pensato per un’integrazione senza intoppi, consente agli utenti di passare da un’unità SSD all’altra o di espandere la capacità di archiviazione senza l’ingombro di viti o strumenti. Grazie a Oracle Air e alla sua compatibilità MOLLE integrata, collegare lo storage al proprio zaino o alle varie opzioni di trasporto è semplicissimo. Assicurando che i progressi siano sempre a portata di mano per vivere appieno l’avventura del nomade digitale, in qualsiasi luogo.

Caratteristiche del nuovo Cooler Master Oracle Air

Questa soluzione rivoluzionaria risolve finalmente l’annoso problema dello spazio di archiviazione limitato per gli appassionati di laptop, smartphone e console. Grazie a Oracle Air i giocatori possono godere di una libreria di titoli in costante crescita senza spendere un patrimonio in nuovi dispositivi o onerosi abbonamenti al cloud. La struttura, dotata di un generoso dissipatore di calore e di uno scudo protettivo esterno, assicura una rapida dissipazione del calore. Mantenendo alte prestazioni anche in caso di utilizzo prolungato. Grazie a una velocità di trasferimento dati che arriva fino a 1000 Mbps, Oracle Air manda in pensione lag e cali di prestazioni. Permettendo ai giocatori di concentrarsi unicamente sulla conquista del prossimo record

Velocità e raffreddamento

Oracle Air sfida la velocità della luce, trasferendo i dati con disinvoltura fino a 1000 Mbps, grazie alla rivoluzionaria interfaccia NVMe abbinata alla potenza dell’USB 3.2. Un compagno inseparabile per chi ama giocare, editare e creare, senza perdere il passo con il ritmo frenetico della vita moderna. Il cuore di Oracle Air è dotato di un generoso dissipatore di calore che garantisce un’eccellente dissipazione termica e un raffreddamento in tempo reale, anche durante sessioni di utilizzo prolungate. Un sofisticato strato esterno protettivo assicura una ventilazione ideale e mantiene Oracle Air sempre al fresco, anche sotto pressione. In soli quattro semplici passaggi, è possibile trasformare la propria unità SSD NVMe M.2 in un dispositivo di archiviazione portatile ultra performante! Oracle Air, con il suo design intuitivo e user-friendly, rende inutile l’uso di viti o strumenti durante l’installazione.

Proiettati nel futuro con Cooler Master Oracle Air

Oracle Air si adatta a unità SSD NVMe M.2 di tutte le dimensioni, rispondendo con versatilità alle più disparate esigenze. Scoprite un sistema di archiviazione affidabile e facilmente aggiornabile, o passate rapidamente tra diverse unità SSD per un accesso veloce e senza ostacoli. Non lasciatevi sfuggire mai più l’ispirazione, portando il vostro spazio creativo con voi ovunque vi conduca la vita. Grazie alla compatibilità MOLLE integrata di Oracle Air, è possibile agganciare facilmente il dispositivo a zaini e borse varie, assicurando un accesso rapido e sicuro a un’infinità di giochi e file, sempre pronti all’uso.

Compatibilità universale

Il supporto immediato di Oracle Air per PlayStation, Windows, Mac OS, Linux, Android e iOS garantisce la compatibilità sia per il lavoro che per il gioco, indipendentemente dal dispositivo scelto. Con Oracle Air, il supporto istantaneo per PlayStation, Windows, Mac OS, Linux, Android e iOS assicura la massima versatilità sia per il lavoro che per il divertimento, senza distinzioni tra i dispositivi utilizzati. La soluzione ideale per chi cerca performance e adattabilità in ogni situazione.

