LEGO R2-D2: ecco la data d’uscita del nuovo set di Star Wars

Dopo i recenti annunci in merito alla saga di Star Wars, LEGO ha recentemente pubblicato una serie di immagini e video che immortalano uno dei personaggi più amati di Guerre Stellari. Carino quanto impertinente, il nuovo set LEGO rappresenterà R2-D2 in tutto il suo splendore.

Costituito da ben 2314 mattoncini e con un altezza di 31 cm, il droide avrà diversi dettagli come, addirittura, uno scompartimento per riporre la spada laser! Vediamo insieme i dettagli e la data d’uscita del nuovo LEGO R2-D2.

Rivivi i momenti più indimenticabili di Star Wars mentre realizzi la replica fedele del personaggio del droide R2-D2 LEGO. Questo fantastico modello, in uscita a maggio 2021, è ricco di dettagli autentici, tra cui la gamba centrale retrattile, la testa girevole, gli sportelli anteriori apribili ed estensibili, il periscopio che può essere estratto e ruotato e la spada laser di Luke Skywalker nascosta in uno scomparto della testa.

Questo fantastico set di costruzione viene fornito con un supporto costruibile, una targhetta informativa, il personaggio LEGO del droide R2-D2 e uno speciale mattoncino LEGO creato in occasione del 50° anniversario di Lucasfilm, per ottenere un magnifico modello da esporre sia a casa che in ufficio.

Questo splendido set, incluso in una collezione di kit di costruzione LEGO Star Wars per adulti, è una straordinaria idea regalo per te, per i fan di Star Wars e per i costruttori LEGO più esperti.