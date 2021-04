PS Now: sarà possibile giocare in 1080p

Sony ha annunciato ufficialmente che sarà possibile giocare con i titoli PS Now in 1080p, andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata

PS Now si aggiorna e sarà possibile giocare anche in 1080p. La notizia è arrivata direttamente sul profilo Twitter ufficiale di Sony PlayStation. Si tratta di un upgrade molto interessante visto anche l’ampliamento del catalogo e le prospettive che tutta la community ha su questo servizio che, se potenziato, potrebbe competere anche con la controparte di Microsoft: Xbox Game Pass. Scopriamo, però, qualche dettaglio in più.

PS Now: la risoluzione a 1080p arriverà presto!

La risoluzione a 1080p per PS Now arriverà presto e sarà disponibile in tutta Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone. Si tratta di un ottimo passo in avanti che offrirà maggiore qualità al servizio di streaming game offerto da Sony. Nelle prossime settimane verrà rilasciato l’aggiornamento che permetterà proprio questo miglioramento qualitativo delle prestazioni dei vari giochi. Tra le ultime novità figura Marvel’s Avengers, titolo molto atteso dello scorso anno e che, in un’offerta come quella del PS Now, potrebbe attirare moltissimi videogiocatori. Per scoprire i nuovi titoli aggiunti cliccate qui. Ecco, intanto, il tweet dell’annuncio di Sony:

PlayStation Now will begin rolling out support for streaming 1080p capable games this week. The rollout will occur over the next several weeks across Europe, US, Canada, and Japan, where PlayStation Now is available. pic.twitter.com/OEHWHtMTw8 — PlayStation (@PlayStation) April 22, 2021

Nelle scorse settimane si era parlato molto di Sony e della possibilità di offrire un servizio che si contrapponga in maniera più decisa al Game Pass di Microsoft. Questo miglioramento qualitativo potrebbe essere un piccolo passo in quella determinata direzione, così come potrebbe esserlo la notizia relativa alle novità per quanto riguarda un ampliamento del PlayStation Plus. Che Sony stia cominciando a lavorare seriamente in questo senso? Lo scopriremo sicuramente nei prossimi mesi. Una cosa è certa, Xbox Game Pass ha spinto anche Sony a ragionare su servizi di abbonamento videoludici in maniera più concreta di quanto fosse, fino ad ora, PS Now.

Per essere aggiornati su tutte le novità rimanete sintonizzati su tuttoteK. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.