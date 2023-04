Db-Line: grande successo per le loro Mystery Box

Db-Line ha lanciato con successo la prima edizione della sua Mystery Box, scopriamola insieme

Db-Line, società di distribuzione da oltre 30 anni attiva nei settori gaming, toys, merchandise e collezionabili, ha lanciato con successo la prima edizione della sua Mystery Box. Una scatola ricca di sorprese legate ai migliori prodotti del mondo entertainment firmati dai principali brand. Si tratta di un’iniziativa speciale che si rivolge a un target ampio di utenti e non solo ai fan delle grandi serie più famose, come Harry Potter, Pokémon o Stranger Things. La Mystery Box (sono stati 348 gli articoli utilizzati per produrre il primo lotto) è acquistabile sia nei punti vendita fisici (inclusi quelli della catena proprietaria GamePeople), sia online.

La Mystery Box è composta da più di 10 prodotti al prezzo altamente competitivo di 29,99 euro anziché a 59 euro. Una grande “sorpresa”, racchiusa all’interno di una scatola larga circa 40 cm e lunga 25 (dunque pratica da trasportare) e curata nel packaging, dove è possibile trovare gadget e prodotti di grande appeal perché legati alle principali licenze. Tra questi T-Shirt, Dvd, gli iconici Funko POP!, portachiavi e molto altro ancora. Insomma, tutti quei prodotti di merchandise e collezionabili legati ai marchi più famosi del mondo entertainment che Db-Line ha selezionato con cura. La Mystery Box, come dice il nome stesso, lascia un velo di mistero: ma il bello di un acquisto di questo tipo è il piacere dell’effetto sorpresa, perché la qualità dei prodotti è pienamente garantita.

Db-Line: i risultati del 2022

Il lancio della prima edizione della Mystery Box è soltanto una delle recenti iniziative realizzate, che va ad unirsi all’intensa attività di ampliamento del proprio portafoglio di distribuzioni esclusive e ufficiali. Nel 2022 (tra ufficiali ed esclusive) ben sette nuovi brand entrate a far parte del portafoglio della società: Freek & Geeks, Disney Showcase, Disney Traditions, Wizarding World, Subsonic, Infinite e Marvel Mission Arena Trading Card Game. E dall’inizio di quest’anno la scuderia si è arricchita ulteriormente con altri brand quali Plastoy e Teknofun. Una conferma significativa dell’impegno profuso per portare sul mercato italiano prodotti altamente competitivi e originali, ai quali Db-Line ha storicamente affiancato l’erogazione di un servizio capillare, flessibile e affidabile nei confronti dei partner del canale retail. Marco Salmini, CEO di Db-Line, ha dichiarato:

Il 2022 è stato un anno molto intenso e coinvolgente per Db-Line. Stiamo costantemente lavorando anche in questa prima parte del 2023 per rinnovare e integrare il nostro catalogo, dove il settore videogame resta una colonna portante, attraverso una serie di prodotti legati a brand e licenze di grande appeal, competitivi in termini di prezzo, capaci di portare sul mercato una ventata di originalità, e che ci ha visto tra i protagonisti dell’edizione 2023 dell’evento B2B Toys Milano. Si è trattato di un lavoro impegnativo ma che si è concretizzato grazie all’esperienza, la competenza e la competenza del nostro responsabile acquisti, Franco Cicchello e della nostra responsabile dell’ufficio vendite, Romina Radaelli. I risultati che abbiamo raccolto sono sicuramente più che soddisfacenti: nell’anno solare 2022 abbiamo registrato un fatturato di oltre 52 milioni di euro, in rialzo sui 48 milioni di euro del 2021.

E voi acquisterete una delle Mistery Box di Db-Line? Fatecelo sapere con un commento!

Noi vi invitiamo, come sempre, a seguire le pagine di tuttotek.it per rimanere aggiornati sul mondo del collezionismo e non solo!