LEGO: annunciati nuovi set per 100 anni di Disney!

In occasione del 100° anniversario di Disney, il Gruppo LEGO sorprende ancora una volta i fan del mattoncino e dello studio di animazione più famoso al mondo

Questi due nuovi set consentono ai piccoli costruttori di immergersi nel magico mondo dei cartoni animati più amati e di divertirsi ricreando le ambientazioni iconiche. Grazie a queste due novità firmate Gruppo LEGO è possibile mettere in gioco la propria creatività in una maniera unica e coinvolgente. I due set sono stati pensati per inventare storie fantastiche e far vivere ai propri personaggi Disney preferiti esperienze incredibili e magiche, ma anche creare dei meravigliosi set da esporre nella propria cameretta.

43215 LEGO Disney 100: La casa sull’albero incantata

Questo set consente di giocare con le proprie eroine Disney preferite, dando massimo spazio all’immaginazione per far vivere loro esperienze e avventure incredibili in questa fantastica casa sull’albero. Le 13 Minifigure LEGO presenti nel set possono infatti leggere, fare un giro in canoa, ballare, affinare le proprie abilità di guerriere e perfino cercare un tesoro nascosto!

Questo meraviglioso set firmato LEGO contiene alcuni dei più amati personaggi dell’universo Disney: Mulan, Raya, Elsa, Moana, Trilli, Bella, Alice, Wendy, Tiana, Anna, Pocahontas, la principessa Jasmine e Mirabel.

LEGO Disney 100 La casa sull’albero incantata è composto da una casa sull’albero su due piani, una cascata, una zip line, oltre a tanti accessori e funzioni che incentivano il gioco, tra cui una grotta nascosta dietro la cascata e una scala segreta nella casa sull’albero.

Il momento del gioco è arricchito dall’app LEGO Builder, che consente di ingrandire e ruotare i modelli, per un’esperienza di gioco senza precedenti!

43221 LEGO Disney 100: 100 anni di icone Disney

Questo è un fantasioso set LEGO Disney 100 con il quale si possono scegliere i personaggi più amati e creare un collage da esporre sulla parete. Questo set con fantastiche decorazioni artistiche aiuta a stimolare la creatività e l’ingegno dei bambini, che possono creare ed esporre i loro personaggi preferiti.

Questa new entry, che si presta anche per il gioco di gruppo, diventa anche un ottimo regalo originale. Questo set include 72 immagini, 12 delle quali possono essere esposte contemporaneamente e un’esclusiva Minifigure LEGO di Topolino.

Il momento del gioco è arricchito dall’app LEGO Builder, che consente di vivere un’avventura ancora più semplice e intuitiva, ingrandendo e ruotando i modelli in 3D, salvando i set e monitorando i progressi del gioco: tutto il necessario per diventare dei piccoli grandi costruttori!

Prezzi e disponibilità

Questi nuovi set sono disponibili dal 1 giugno presso LEGO Store, LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli. Il set “La casa sull’albero incantata” sarà proposto ad un prezzo consigliato di 169,99€, mentre “100 anni di icone Disney” a 54,99€.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Noi vi invitiamo, come sempre, a seguire le nostre pagine per rimanere aggiornati sul mondo del collezionismo e non solo!