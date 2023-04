HUAWEI Week: sconti esclusivi fino al 1 maggio

Tornano le offerte sul Huawei Store fino al 1 maggio con la Huawei Week, tra i prodotti in offerta PC, smartwatch e cuffie true-wireless

Siete alla ricerca di uno smartwatch sportivo, di un nuovo laptop o di auricolari dal suono cristallino? Fino al 1 maggio Huawei celebra la Huawei Week con promozioni speciali per tutti i device dell’ecosistema. Di seguito una selezione di proposte imperdibili, che aspettate?

Huawei Week: offerte con coupon da 20€ e 50€

Extra-coupon dal valore di 20€ di sconto. HUAWEI MatePad 11: disponibile al prezzo di 399,99€ invece di 499,90€ e aggiungendo solamente 29,90€ si avrà la possibilità di ricevere HUAWEI Smart Magnetic Keyboard. HUAWEI FreeBuds 5i: in vendita al prezzo di 99,90 e con l’aggiunta di 0,99€ si potrà ottenere un’ID case. HUAWEI WATCH GT 3 Pro: disponibile al prezzo scontato di 309,90€, invece di 369,90€.

Extra-coupon dal valore di 50€ di sconto. HUAWEI MateBook D16: disponibile al prezzo di 849,00 euro, invece di 999,00 euro. HUAWEI MatePad Paper: sarà in vendita al prezzo di 499,90 euro.

Huawei Week: offerte con coupon da 100€ e 300€

Extra-coupon dal valore di 100€ di sconto. HUAWEI MateBook 16s: sarà in sconto al prezzo di 1.499,99 euro anziché 1.899,00 euro. HUAWEI Mate 50 Pro: disponibile al prezzo di 1.099,90 euro, invece di 1.199,90 euro

Extra-coupon dal valore di 300€ di sconto. HUAWEI MateBook X Pro: disponibile al prezzo scontato di 1999,99 euro, anziché 2.199 euro. HUAWEI Mate Xs 2: disponibile al prezzo di 1.999,90 euro, aggiungendo solamente 1,99 euro sarà possibile ottenere HAUWEI WATCH GT 3 con cinturino nero da 46mm, oppure HUAWEI WATCH GT 3 con cinturino in pelle bianca da 42 mm.

Huawei Store

Per tutti gli acquisti vai su Huawei Store e consulta le promozioni in corso sui device dell’ecosistema Huawei. Se acquisti su Huawei Store, che di recente sì è classificato al primo posto tra i migliori e-commerce di elettronica di consumo della graduatoria “Le Stelle dell’E-Commerce 2023“, puoi beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. Inoltre, i prodotti sono consegnati entro uno o due giorni lavorativi e, oltre a una vetrina costantemente aggiornata con le promozioni, l’e-commerce del brand ti permette di gestire pagamenti online in totale sicurezza o di scegliere di rateizzare il pagamento con la nuova funzione Klarna, in tre tranche senza interessi.

