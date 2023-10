TECLAST M50HD è disponibile su Amazon: tutta l’efficienza di un tablet Android

Se siete interessati all’acquisto di un tablet Android con un budget discreto, non possiamo che consigliarvi il TECLAST M50HD: il rapporto qualità prezzo vi stupirà, ed è anche disponibile su Amazon

Il continuo avanzamento tecnologico, la crisi dei materiali degli ultimi anni nonché i rincari che ormai hanno colpito qualsiasi settore dell’industria, hanno portato ad un costante aumento dei prezzi di qualsiasi prodotto di consumo, dispositivi mobili compresi. Se però avete dannatamente bisogno di un tablet Android, che sia per lavorare o per usufruire di vari contenuti multimediali e non volete spendere una cifra da capogiro, possiamo tranquillamente consigliarvi il TECLAST M50HD. Un tablet dal rapporto qualità-prezzo eccellente e che, per i più pigri, è anche disponibile su Amazon ad un prezzo imperdibile. Il banner lo trovate a fondo articolo.

Piccolo grande dispositivo, TECLAST M50HD è disponibile su Amazon!

Il TECLAST M50HD monta un processore octa-core T606, che garantisce prestazioni di livello elevato e una buona efficienza dal punto di vista energetico. Ad accompagnare il processore troviamo una GPU Mail-G57, che garantisce anche una buona resa visiva e grafica per i giochi acquistati sul dispositivo. Dotato di un elegante schermo IPS da 10,1 pollici, con una risoluzione 1920×1200, il TECLAST M50HD garantisce un rapporto schermo-corpo dell’83% semplicemente impressionante e che garantisce, a tutti gli spettatori, un trattamento visivo spettacolare. Disponibile nella tonalità Pearl Blu, il tablet ha un profilo da 7,8 mm e pesa 435 g. Ha una forma molto compatta e leggera, che lo rende particolarmente comodo da trasportare (ottimo per chi viaggia molto per lavoro o è solito videogiocare in treno).

M50HD utilizza Android 13, con impostazioni personalizzate delle app e modifiche estetiche e supporta anche Widevine L1 per uno streaming di qualità. Il tablet offre 8 GB di RAM di base, più 8 GB di RAM virtuale espandibile insieme a uno spazio di archiviazione particolarmente generoso per la tipologia di dispositivo: 128GB. Niente male dai, ammettetelo.

Le specifiche tecniche di TECLAST M50HD

Qui sotto trovate in elenco tutte le specifiche tecniche del TECLAST M50HD:

CPU : Unisoc T606 a 8 core

: Unisoc T606 a 8 core GPU : Braccio Mali-G57 MP1 650 MHz

: Braccio Mali-G57 MP1 650 MHz Capacità : Max 16GB di RAM (8 GB + 8GB di espansione) 128 GB di ROM

: Schermo : IPS da 10,1 pollici 1200×1920

: Telecamera : Flash anteriore da 5MP e posteriore da 13MP

: Flash anteriore da 5MP e posteriore da 13MP Batteria : Batteria al litio da 6000mAh 3,85V

: Batteria al litio da 6000mAh 3,85V In carica : Ricarica di tipo C

: Ricarica di tipo C Audio : cuffie con altoparlante a doppio canale integrato da 3,5 mm (quattro fasi)

: cuffie con altoparlante a doppio canale integrato da 3,5 mm (quattro fasi) Connettività : WIFI2.4G + WIFI5G 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Doppia Nano SIM + Slot Micro SD

: Sensori : GPS + B1C + GLONASS è Sensore di gravità Galileo Sensore Hall

: Dimensioni e peso : Lunghezza: 238,4 mm Larghezza: 157,7 mm Altezza: 8 mm Peso: 435 g

Acquisto obbligato!

E questo è tutto ciò che avevamo da dirvi sul TECLAST M50HD, vi ricordiamo che il tablet Android è anche disponibile su Amazon, trovate il banner qua sotto! Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo della tecnologia a 360°!

