Xiaomi SU7: autonomia certificata sino a 800 km

Nata sulla falsariga delle Tesla, la Beijing Xiaomi SU7 è la prima vettura progettata dal celeberrimo colosso della tecnologia. Dubbi riguardo l’autonomia? Le autorità cinesi hanno appena certificato una percorrenza massima che arriva sino a 800 km.

Xiaomi SU7 rappresenta un grande traguardo per un marchio che sinora ha spopolato unicamente grazie a smartphone ed accessori tecnologici. La vettura si presenta come una fastback piuttosto tradizionale (ispirata alla Tesla Model 3) e naturalmente è spinta da una motorizzazione completamente elettrica. Il corpo vettura è lungo 4.997 mm, largo 1.963 mm e l’altezza totale misura 1.455 mm.

Le caratteristiche estetiche dipendono dal livello di allestimento scelto dal cliente, così come la capienza della batteria e la configurazione della trazione su un unico assale o su entrambi. La costruzione verrà affidata a BAIC Group, dopo aver completato rigidissimi test di sviluppo su strada, corredati da certificazioni ministeriali. La presentazione ufficiale alla stampa potrebbe avvenire già a fine Dicembre 2023.

Xiaomi SU7: una vettura con diverse anime

Come già detto la Xiaomi SU7 sarà declinata in diversi allestimenti, che prenderanno il nome di SU7, SU7 Pro e SU7 Max. Secondo quanto emerso sinora, la versione top di gamma dovrebbe essere dotata di spoiler posteriore, cerchioni da 19” o da 20” e un sensore LiDAR sul tetto. Dettagli più precisi su tutte le versioni saranno divulgati dopo la presentazione.

Per quanto riguarda invece la trazione, saranno due le motorizzazioni proposte: la prima a singolo propulsore con 220 kW e trazione posteriore, la seconda con due unità motrici e trazione integrale con 495 kW. Gli accumulatori della versione a trazione posteriore saranno BYD con celle LFP (litio-ferro-fosfato), mentre la versione a trazione integrale sarà dotata di batterie CATL a celle NMC (nichel-manganese-cobalto).

Autonomia certificata dal Ministero cinese dell’Industria

La Xiaomi SU7 è stata citata nell’edizione n.72 del ‘Catalogo dei veicoli a nuova energia Nev esenti dall’imposta sull’acquisto di veicoli’ con tanto di certificazione da parte del Ministero cinese dell’Industria. I dati che sono stati evidenziati da questo documento riguardano la percorrenza possibile con la batteria da 73,6 kWh, tra 628 e 668 km, e quella invece registrata con l’accumulatore da 101 kWh, fino a 750-800 km.

Questi parametri vanno poi raffrontati con un peso a vuoto verificato di 1.980 oppure 2.205 kg, a seconda che il veicolo sia equipaggiato con la batteria da 579 kg oppure da 645,8 kg. Un ottimo risultato per una vettura elettrica, che risulta ancor più meritevole di lode per un produttore come Xiaomi, appena affacciatosi al settore dell’automobile. Ora non resta che aspettare di vedere la SU7 su strada e noi ovviamente continueremo a tenervi aggiornati.

