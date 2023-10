Wallbox e Kia America presentano Quasar 2 per la ricarica bidirezionale sul modello EV9

Entro il primo semestre del 2024, Quasar 2 diventerà il primo caricatore per EV in grado di effettuare la ricarica bidirezionale sul modello Kia EV9

Wallbox è un’azienda leader nel settore delle soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici (EV) e la gestione energetica; ha recentemente annunciato una collaborazione con Kia America per introdurre la tecnologia di ricarica bidirezionale sul modello Kia EV9. Questa partnership prevede il lancio di Quasar 2, il primo caricatore per EV capace di effettuare la ricarica bidirezionale, entro il primo semestre del 2024.

Quasar 2, con una potenza di 11,5 kW, rappresenta la prossima generazione di caricabatterie bidirezionali. Consentendo ai proprietari di veicoli elettrici di non solo ricaricare il proprio veicolo, ma anche di utilizzarlo come fonte di energia per la propria abitazione (vehicle-to-home – V2H); o ancora, per contribuire all’energia della rete elettrica (vehicle-to-grid – V2G).

Dettagli sul nuovo Quasar 2 per la ricarica bidirezionale su Kia EV9

Kia EV9, il veicolo specifico in questa collaborazione, è in grado di immagazzinare tra 76 e 100 kWh di energia; una capacità notevolmente superiore rispetto ai sistemi di stoccaggio energetico domestico standard. Questo consente di soddisfare il fabbisogno energetico tipico di una famiglia per un periodo significativo.

Un aspetto innovativo di Quasar 2 è la modalità “Power Recovery Mode”. Quesat permette di commutare dalla rete elettrica al veicolo in caso di interruzione di corrente, utilizzando la batteria del veicolo come generatore di emergenza. Questa funzione diventa particolarmente rilevante considerando il crescente numero e la durata sempre maggiore delle interruzioni di corrente, con un notevole impatto negativo sull’economia.

Secondo Enric Asunción, CEO e co-fondatore di Wallbox, questa collaborazione mira a promuovere l’elettrificazione accelerata e a ridefinire il modo in cui interagiamo con l’energia. La tecnologia di ricarica bidirezionale non solo offre vantaggi agli utenti, ma contribuisce anche alla transizione verso fonti energetiche rinnovabili. L’obiettivo è quello di rendere Quasar 2, abbinato a un veicolo come il Kia EV9, una delle soluzioni di gestione energetica domestica più efficienti e convenienti sul mercato.

Grandi risparmi

Wallbox stima che, combinando questa tecnologia con programmi di Demand Response e tariffe orarie, gli utenti potrebbero risparmiare oltre € 800,00 all’anno sulla bolletta energetica. Questo approccio consente agli utenti di ottimizzare l’uso della tecnologia V2H. Programmando le sessioni di ricarica in base ai prezzi energetici e sfruttando l’energia accumulata del veicolo per alimentare la casa nei momenti di maggiore richiesta; riducendo la dipendenza dalla rete e promuovendo l’adozione di energie rinnovabili, soprattutto per coloro che utilizzano pannelli fotovoltaici.

