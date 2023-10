InWin: presentato il nuovo case pieghevole POC Mini-ITX Torre

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo case pieghevole POC Mini-ITX Torre di InWin ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Il case POC è disponibile in attraenti combinazioni di colori, tra cui blu/nero e verde/giallo, offrendo un’estetica accattivante che si adatta a qualsiasi ambiente. Gli utenti possono personalizzare ulteriormente il case combinando e abbinando i pannelli per ottenere un design unico e originale. Il processo di assemblaggio è reso semplice e interattivo tramite l’app mobile dedicata iBuildiShare , che fornisce una guida dettagliata e tridimensionale.

L’obiettivo è quello di incoraggiare lo sviluppo delle abilità manuali, offrendo un’esperienza coinvolgente e creativa sia all’interno che all’esterno del PC . Il case POC è progettato per ottimizzare lo spazio sulla scrivania, mantenendo al contempo la compatibilità con hardware di dimensioni maggiori. Questo case compatto è in grado di alloggiare alimentatori ATX standard fino a 160 mm di lunghezza e schede grafiche da 3,5 slot fino a 346 mm di lunghezza e 82 mm di larghezza.

InWin ha annunciato il lancio del suo nuovo case pieghevole POC Mini-ITX Torre, come parte della serie iBuildiShare. Questo innovativo case per PC consente ai costruttori di PC di assemblare personalmente il proprio case mini-ITX ; piegando e modellando i pannelli in acciaio SECC da 0,8 mm. Con una simile flessibilità ispirata all’arte dell’origami, il materiale resistente e leggero garantisce una durata ottimale nonostante le numerose pieghe.

