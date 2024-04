Volkswagen ID Code: l’auto con un occhio di riguardo per i pedoni

Al Salone di Pechino 2024 è stata presentata una concept car elettrica che “strizza” l’occhio ai pedoni: la Volkswagen ID Code

Volkswagen ID Code: una concept car elettrica che guarda al futuro della mobilità. Non lo fa soltanto con le tecnologie all’avanguardia, ma anche con un occhio di riguardo per la sicurezza dei pedoni. Presentata al Salone di Pechino 2024, l’auto si distingue per il design futuristico e per innovative soluzioni volte a migliorare l’interazione tra veicolo e persone. Un elemento chiave è il suo sistema di comunicazione con i pedoni. I fari anteriori, simili a “occhi 3D”, possono “strizzare” gli occhi in segno di saluto, ma anche simulare movimenti per comunicare con chi si trova nelle vicinanze. Ad esempio, quando una persona si avvicina all’auto, i fari possono guardarla in direzione del volto e, se la riconoscono, possono fare un occhiolino e sorridere. Allo stesso tempo, sullo schermo luminoso viene visualizzato un messaggio di benvenuto.

Volkswagen ID Code: tecnologia al servizio della sicurezza

L’auto non si limita a comunicare con i pedoni, ma offre anche soluzioni concrete per migliorare la loro sicurezza. I finestrini laterali, ad esempio, sono progettati come display parzialmente trasparenti. Quando ci si avvicina, su di essi appare un avatar generato dall’intelligenza artificiale che può fornire informazioni utili, come un promemoria per portare un ombrello in caso di pioggia imminente. Il lunotto posteriore, invece, può essere utilizzato per visualizzare informazioni configurabili, come il livello di carica della batteria o l’autonomia residua.

L’interno è progettato per offrire un’esperienza di viaggio confortevole e hi-tech. I quattro sedili singoli, rivestiti con tessuti ecologici, possono essere ruotati di 180 gradi per favorire la socializzazione tra i passeggeri. In modalità autonoma, il volante si ritrae e l’abitacolo si trasforma in un vero e proprio salotto. La Volkswagen ID Code rappresenta un passo avanti importante verso un futuro della mobilità più sicuro, sostenibile e connesso. Le sue innovative soluzioni tecnologiche e il suo design all’avanguardia la rendono un’auto unica nel suo genere, capace di offrire un’esperienza di guida senza precedenti.

