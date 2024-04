Lamborghini Urus SE: il potere dell’ibrido in un SUV di lusso

Un SUV di lusso che unisce il potere dell’ibrido al classico design della casa automobilistica: ecco nascere la Lamborghini Urus SE

Potenza e sostenibilità si fondono nella nuova Lamborghini Urus SE, presentata al Salone di Pechino del 2024. Un’evoluzione ibrida del celebre SUV di lusso italiano che rappresenta un passo importante verso un futuro più verde, senza rinunciare alle prestazioni elevate che hanno reso iconico il marchio. Sotto il cofano, il SUV vanta un potente sistema ibrido che combina un motore V8 biturbo da 620 CV e 800 Nm con un motore elettrico da 163 CV e una batteria agli ioni di litio da 25,7 kWh. Questo connubio offre un’incredibile potenza complessiva di 800 CV e 950 Nm di coppia, garantendo prestazioni da brivido: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e velocità massima di 312 km/h.

Lamborghini Urus SE: i dettagli tecnologici

Ma la vera novità è la modalità di guida completamente elettrica, che permette di percorrere oltre 60 km a emissioni zero. Un vantaggio non solo per l’ambiente, ma anche per il piacere di guida silenziosa e confortevole. L’ibridazione non ha compromesso le prestazioni dinamiche dell’auto, anzi, le ha ulteriormente affinate. Il nuovo ripartitore di coppia elettroidraulico e il differenziale autobloccante elettronico posteriore garantiscono una guida precisa e reattiva. Le sospensioni ad aria e gli ammortizzatori semiattivi assicurano un comfort ottimale su ogni tipo di terreno. Anche il design è stato rinnovato, con linee più semplici ed equilibrate che conferiscono al SUV un aspetto ancora più aggressivo e raffinato. I nuovi fari Matrix Led, i cerchi Galanthus da 23 pollici e l’inedito spoiler posteriore contribuiscono a migliorare l’aerodinamica e l’efficienza del veicolo.

All’interno, l’abitacolo è lussuoso e tecnologico, con tre display (incluso uno “slim” dietro il volante) che offrono informazioni complete sul sistema ibrido e sulle modalità di guida. Il selettore “Tamburo” permette di scegliere tra undici diverse modalità di guida, tra cui le classiche Strada, Sport e Corsa. Le nuove Electric Performance Strategies (Eps) sono invece dedicate alla guida in modalità elettrica o ibrida. La Lamborghini Urus SE rappresenta un’evoluzione importante del SUV di lusso italiano, dimostrando che è possibile coniugare alte prestazioni con attenzione all’ambiente.

