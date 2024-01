Volkswagen Golf 2024: ecco il restyling dell’auto

Abbiamo avuto delle anticipazioni da parte della Volkswagen per quanto riguarda il restyling della Volkswagen Golf che arriverà nel 2024 e la presentazione è fissata per il giorno 24 gennaio

Al CES di Las Vegas (Consumer Electronics Show), la Volkswagen ha anticipato alcuni dettagli della Volkswagen Golf 2024, lasciando sulle spine molti fan del mondo dei motori. All’evento sono stati presentati prodotti molto interessanti, come tutti i nuovi prodotti Hisense che trovi a questo indirizzo, ma le anticipazioni sul restyling dell’auto ci ha incuriositi molto. Devono ancora presentare tutti i dettagli, ma sappiamo già moltissimo. Hanno presentato l’auto camuffandola come prototipo al CES di Las Vegas, ma Andreas Mindt, responsabile del design Volkswagen, l’ha mostrata di nuovo con dei bozzetti pubblicati su Instagram.

I nuovi dettagli sulla Volkswagen Golf 2024 restyling

Guardando i bozzetti, possiamo notare che ci sia un nuovo stile della mascherina, con listelli orizzontali sistemati all’interno di una bocca, stavolta ingrandita. Ci sono poi i fari a LED, che oltre al labbro superiore creano una forma circolare dei gruppi ottici. Ci sono altre novità anche sul posteriore, con una fanaleria rinnovata dal punto di vista grafico. I nuovi stili dei cerchi in lega e le nuove verniciature rendono il pacco completo. Ovviamente ci saranno anche dei nuovi interni, che la casa automobilistica tedesca ha mostrato in anteprima al CES. Ora c’è un infotainment completamente rivisto, con un monitor da 10 pollici per le versioni base e 13 pollici per le versioni più costose.

L’interfaccia ha un software MIB 4 che lo rinnova completamente, introducendo diverse novità e prevedendo una navigazione più fluida. Una delle novità più interessanti è l’integrazione con ChatGPT, che ci da in omaggio un robot con intelligenza artificiale integrato, capace di rispondere con precisione a molte domande e richieste. Sotto il monitor centrale ci sono comandi touch per il climatizzatore e il volume, ora dotati di retroilluminazione per una gestione migliore anche al buio. La strumentazione digitale invece rimane al solito posto, con uno schermo da 10 pollici e con numerose schermate personalizzate.

Ricordiamo che per scoprire altri dettagli dovremo aspettare il 24 gennaio. Intanto vi invitiamo a seguirci su tuttotek.it per restare aggiornati sui nuovi dettagli della Volkswagen Golf restyling 2024 e molto altro dal mondo dei motori.