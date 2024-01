Porsche Macan: diffusi i bozzetti della nuova auto

Arrivano interessanti novità riguardo la Porsche Macan: lo storico stabilimento di Zuffenhausen ha pubblicato sui social e sul sito i bozzetti della nuova generazione

Incentrata sulla piattaforma MLB del Gruppo Volkswagen, la Porsche Macan che conosciamo è stata lanciata sul mercato dieci anni fa. Nel corso del tempo, l’auto è stata oggetto di una serie di restyling, aggiornandosi dal punto di vista elettronico, meccanico e del design. Di recente, lo storico stabilimento di Zuffenhausen ha pubblicato sui propri canali social e sul sito aziendale i bozzetti della nuova generazione, in uscita domani 25 gennaio. La piattaforma utilizzata per la nuova auto è PPE, che è dedicata ai prodotti premium della casa automobilistica tedesca. Attraverso i bozzetti, possiamo dare un’occhiata alla versione definitiva della nuova Porsche Macan. La forma è simile a quella di una coupé che di un SUV, caratterizzata da un basso andamento della coda.

Porsche Macan: non solo bozzetti, ma anche le dichiarazioni di Michael Mauer

La nuova Porsche Macan presenterà un powertrain elettrico di ridotte dimensioni, e sarà più larga della generazione attuale. Michael Mauer, Chief Designer di Porsche, ha parlato della nuova generazione durante un’intervista:

Con ogni nuova generazione, la nostra missione è quella di trovare il giusto equilibrio tra caratteristiche di design familiari e nuovi elementi. In particolare, dobbiamo rendere ogni nuova auto sportiva, chiaramente, riconoscibile e parte della famiglia di prodotti Porsche e della rispettiva linea di modelli. Eppure deve anche essere percepita come “la nuova”. Questa coerenza visiva è estremamente importante per il nostro marchio. La nuova Macan è anche il primo modello completamente elettrico che ha già un’identità di prodotto esistente e consolidata. Quindi questo solleva le domande: quanto deve essere “”nuovo”” il “”nuovo”” cosa è troppo, cosa è giusto?

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti in tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!