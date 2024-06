SUV di McLaren: collaborazione con BMW all’orizzonte

La collaborazione tra McLaren e BMW potrebbe rivelarsi cruciale per il successo del nuovo SUV, un progetto ambizioso per sfidare i competitors più agguerriti

Piers Scott, responsabile delle comunicazioni globali di McLaren, ha confermato la notizia di un SUV di McLaren durante un evento stampa europeo del brand inglese. Al momento, il progetto di questo “hyper-SUV” è ancora nella fase embrionale. McLaren non ha ancora deciso nulla in fatto di design e piattaforma, ma pare che BMW possa essere uno dei partner ideali. Sviluppare il modello su una piattaforma condivisa con un altro marchio è essenziale per rendere il SUV sostenibile da un punto di vista economico. Un’architettura ad hoc richiederebbe investimenti di almeno un miliardo di dollari, troppo per un’auto che sarà prodotta in volumi ridotti. Ecco perché McLaren ha avviato i colloqui con diversi brand, con l’obiettivo di creare un SUV ibrido capace di ospitare uno dei motori V6 o V8 già adottati dal marchio. Riguardo ai potenziali partner, Scott ha dichiarato che BMW potrebbe essere un’opzione. I due brand collaborano già da tempo, con la Casa bavarese che ha recentemente fornito le batterie per il sistema ibrido della Artura. Anche se non sono stati resi noti i dettagli, è ipotizzabile che una partnership McLaren-BMW possa produrre un SUV ibrido plug-in orientato alle prestazioni, simile alla BMW XM.

Il futuro dei SUV McLaren: ibrido, non elettrico

Al momento, McLaren pare meno interessata all’ipotesi di un SUV 100% elettrico. Scott non vede una domanda di mercato sufficiente per un modello che verrebbe proposto intorno ai 500.000 euro. Tuttavia, questa variante non è stata completamente esclusa per una fase successiva. McLaren ritiene che dal 2028 in poi si possa iniziare a considerare seriamente l’idea di un SUV elettrico, confidando nei progressi in termini di efficienza e prestazioni delle batterie.

McLaren spera di concludere un accordo entro il 2024 e di iniziare presto a lavorare al modello. Il SUV ibrido plug-in avrebbe nel mirino la Ferrari Purosangue per quanto riguarda prezzi e prestazioni, con vendite stimate intorno agli 8.000 esemplari all’anno. Questa mossa rappresenta un passo strategico per McLaren, che mira a consolidare la sua presenza nel segmento dei SUV di lusso.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!