Fortnite: stanno per arrivare i Pirati dei Caraibi!

La ciurma di Jack Sparrow, o meglio il Capitano Jack Sparrow, sta per sbarcare sull’isola di Fortnite: i Pirati dei Caraibi sono in arrivo!

Presumibilmente come parte delle molte future collaborazioni con Disney, le prossime guest star di Fortnite saranno nientemeno che i Pirati dei Caraibi. Mentre il pass di LEGO Star Wars è entrato nel suo ultimo mese di attività, dunque, un’altra IP si appresta ad incontrare le molte altre che già hanno incrociato il loro cammino con Epic Games, come ad esempio eroi e cattivi dal mondo Marvel (si veda Magneto). Stando al dataminer e leaker HYPEX, da sempre attento all’Isola del Loop e a tutte le novità ad essa legate, il negozio piratesco aprirà i battenti a partire dal prossimo mese. Vi lasciamo consultare il post in merito prima di procedere con ulteriori dati (nonché date).

FORTNITE x PIRATES OF THE CARIBBEAN 🔥 pic.twitter.com/sXyUgLQ4ky — HYPEX (@HYPEX) June 22, 2024

I Pirati dei Caraibi stanno per arrivare su Fortnite?

Stando al leak, tra il 18 e il 19 luglio i giocatori di Fortnite potranno prepararsi adeguatamente al debutto dei Pirati dei Caraibi nel negozio oggetti… ma non solo. Nell’immagine qui sopra sono infatti presenti Elizabeth Swann, Barbossa e Davy Jones, mentre rimangono sospettosamente assenti Will Turner e, soprattutto, Jack Sparrow. Sebbene sia possibile attribuire la mancata presenza all’appello da parte di quest’ultimo ai dubbi sul ritorno di Johnny Depp nei suoi iconici panni, molto probabilmente il capitano della Perla Nera preferisce farsi desiderare nell’ormai immancabile mini-pass di fine stagione. Le cose da fare non mancano, specie con la recente introduzione della modalità Rientro con annessa versione in scala della primissima Isola.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete pronti a un altro mini-pass? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.