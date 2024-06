Sprint Race GP Austria: Verstappen vince davanti alle McLaren

La terza Sprint Race dell’anno se l’aggiudica Max Verstappen che trionfa sul circuito dove domenica andrà in scena il GP d’Austria 2024. A completare poi il podio Oscar Piastri e Lando Norris. Ferrari quinta con Carlos Sainz mentre chiude settimo Leclerc

Max Verstappen conquista la vittoria nella Sprint Race del GP d’Austria 2024 al termine dei 24 giri previsti. A completare poi il podio troviamo le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quarta posizione per George Russell che si piazza davanti a Carlos Sainz. Sesto Lewis Hamilton che chiude davanti a Charles Leclerc. Partenza a fionda di Verstappen che non lascia avvicinare Lando Norris scappando via.

Che partenza per le due Ferrari con Leclerc partito decimo che al termine del primo giro si trova in settima posizione. Bravo anche Sainz che sorpassa Russell e si piazza in quarta posizione. Bella sfida in testa con Verstappen che deve difendersi dagli attacchi di Lando Norris il quale a sua volta tenta di frenare gli arrembaggi del compagno Piastri. Norris che al quinto giro passa davanti all’olandese che però non ci sta e con un mega sorpasso ripassa in testa. Nella lotta a tre con Oscar Piastri quest’ultimo sorpassa il compagno di squadra portandosi in seconda posizione. Dopo l’ottima partenza, al giro numero otto Carlos Sainz viene sorpassato da Russell lamentando di problemi ai freni con il muretto. Soffrono e non poco le SF-24 che sembrano soffrire le temperature elevate del Red Bull Ring con il team che ha chiesto più volte a Leclerc di effettuare lift and cost per salvaguardare le temperature di freni e power unit. A completare i primi otto troviamo un disperso Sergio Perez che non riesce mai ad avvicinarsi alla Ferrari di Leclerc.

Ricordiamo che nel formato Sprint guadagnano punti solo i piloti posizionati dalla prima all’ottava posizione. Qualche ora di pausa prima che le monoposto riscendano in pista alle ore 16 in vista delle qualifiche del GP d’Austria 2024. Continuate a seguirci su Tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo della Formula 1 e non solo!