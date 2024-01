Smart 4: il prototipo Mercedes è stato avvistato in Cina

In Cina è stato avvistato il prototipo della nuova auto della Mercedes, la Smart 4, che secondo le ultime indiscrezioni, l’auto sarà la terza nuova arrivata dell’azienda automobilistica tedesca

L’azienda automobilistica tedesca Mercedes-Benz continua a sganciare grandi bombe. Dopo l’annuncio della nuova Mercedes EQS 5, pare che l’azienda stia per lanciare sul mercato anche la nuova Mercedes Smart 4. I cinesi hanno infatti avvistato la vettura sulle loro strade qualche giorno fa e, secondo gli ultimi rumor, l’auto dovrebbe essere messa in vendita in Cina entro la fine del 2024. Questo modello sembra essere decisamente più grande della Smart 1, con un design imponente che si allontana dalle tradizionali dimensioni che hanno sempre caratterizzato il marchio. Inoltre, con le foto scattate da carnewschina, possiamo notare un particolare che ci ha incuriosito: il prototipo è equipaggiato con delle sospensioni a doppio braccio oscillante.

La Mercedes cambia la Smart rivoluzionando il marchio

All’interno dell’auto c’è un grande display per infotainment che si estende fino all’altezza del passeggero anteriore. Ci dovrebbe essere anche un head-up display, per avere tutte le informazioni che ci servono sott’occhio. Secondo alcune indiscrezioni, la vettura si poggerà sulla piattaforma SEA del Gruppo Geely, che offrirà un’architettura ad 800 Volt per una ricarica ultrarapida, ovvero da 20% a 80% in 20 minuti. Infine, la piattaforma permetterà di equipaggiare l’accumulatore con una capacità fino a 100 kWh, che ci farà accedere quindi ad un’autonomia di circa 700 km. Probabilmente la Smart 4 sarà disponibile sia a trazione posteriore che a trazione anteriore.

Quest’auto ci sembra davvero la rivoluzione del marchio, Mercedes ha rivoluzionato la Smart 4 nel vero senso della parola. Questo prototipo è molto più grosso e anche più pompato rispetto alla Smart classica, per cui siamo davvero sorpresi di questa svolta che l’azienda tedesca ha voluto applicare al marchio Smart. Ma voi, piuttosto, cosa ne pensate? Vi piace questa nuova idea di fare le Smart? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.