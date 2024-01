Ecco l’aspetto dal vivo e il prezzo della Porsche Macan elettrica

Porsche è pronta a lanciare la sua nuova auto elettrica sul mercato che segna un punto di confine, si tratta del primo modello nato termico, quindi senza benzina e gasolio: ecco com’è la Porsche Macan elettrica e il prezzo a cui si vende

Qualche giorno fa erano stati diffusi i bozzetti della nuova Porsche Macan e finalmente oggi è qui. La Porsche finalmente ha lanciato sul mercato la Porsche Macan elettrica. Quest’auto rappresenta un punto di svolta per l’azienda, perché non solo abbandona i motori termici, ma punta tutto sulla piattaforma PPE, un progetto all’avanguardia ad altissime prestazioni. La Macan elettrica si basa sulla J1, ha la ricarica a 800 V, trazione integrale, sospensioni elettroniche e quattro ruote sterzanti. Il prezzo sulla Porsche Macan elettrica, per l’Italia, è di 88.187 euro per il modello base e 121.242 euro per la Macan Turbo. Le dimensioni sono di 478 m di lunghezza, 194 di larghezza e 162 cm di altezza. La piattaforma PPE ha fatto crescere il passo di 88 mm.

Porsche Macan elettrica a caro prezzo ma per un viaggio incredibile

Il modello più costoso sfiora i 613 km di autonomia, grazie alla batteria da 100 kWh e ha 639 cavalli e 1.130 Nm di coppia che permettono di arrivare ai 100 km/h in 3 secondi. Per non incidere troppo sull’autonomia, la velocità massima è “limitata” a 260 km/h. La Macan 4 invece è un po’ più contenuta, con 408 CV in overboost e 650 Nm di coppia, mentre per lo scatto a 100 km/h ci arriva in 5,1 secondi, con una velocità massima di 220 km/h. In termini di consumi, il modello base registra nel ciclo misto 17,9 – 21,1 kWh100 km e autonomia elettrica di 516 – 613 km, che sale nel ciclo urbano a 665 – 784 km. La Turbo fa un po’ peggio, fra i 18,8 e i 20,7 kWh/100 km, autonomia elettrica mista da 518 a 591 km e cittadina fra i 670 e i 765 km. La ricarica a 800 V arriva teoricamente a 270 kW, ma dipende dalla colonnina e dallo stato di carica.

Gli interni della nuova Macan riprendono quelli della Panamera, a sviluppo orizzontale e con tre monitor, oltre che un sistema di head-up display a realtà aumentata che mostra molte più informazioni del solito. Sembra di avere uno schermo da 87 pollici e inoltre può integrare le informazioni da Apple Car Play. L’abitacolo è più spazioso e c’è spazio anche per un secondo bagagliaio davanti, dando a questa Porsche Macan molta abitabilità che le permette di sfidare la Cayenne. Ben 540 litri nel bagagliaio dietro i sedili posteriori e 127 nel “frunk” anteriore. Ora sia il guidatore che il passeggero anteriore siedono in una posizione più bassa di 28 mm.

Ci rendiamo conto che questa Porsche Macan elettrica abbia un prezzo davvero notevole, ma rimane comunque una splendida auto.