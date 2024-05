SEAT Leon 2024: nuova motorizzazione Plug-in con più tecnologia

Maggiore tecnologia e nuova motorizzazione Plug-in: ecco la SEAT Leon 2024. Andiamo a scoprire tutte le sue caratteristiche innovative

La SEAT Leon 2024 si rinnova con una proposta tecnologica avanzata e nuove opzioni di motorizzazione, mantenendo però l’iconico design che caratterizza il modello. Questo mese segna l’inizio della produzione del nuovo modello presso lo stabilimento di Martorell, in Spagna. La nuova auto sarà disponibile anche nella versione Sportstourer, ma per il momento, si attendono ulteriori informazioni specifiche per il mercato italiano. Tra le altre novità più rilevanti troviamo l’ampliamento dell’offerta infotainment: il modello base ora include un display touch da 10,4 pollici, che sostituisce il precedente da 8,25 pollici. Per coloro che desiderano un’esperienza ancora più immersiva, è disponibile opzionalmente il display da 12,9 pollici. Non manca la tecnologia per la ricarica wireless degli smartphone, che ora supporta una potenza di 15 W.

Gli altri aggiornamenti tecnologici nella SEAT Leon 2024

Anche se il design esterno non ha subìto modifiche, l’azienda ha introdotto i fari opzionali con tecnologia Matrix LED. Durante la guida notturna, l’illuminazione diventa ora superiore. Questi aggiornamenti non solo migliorano l’esperienza di guida ma rafforzano anche la posizione di Leon nel segmento delle compatte. Il cuore pulsante della nuova auto rimane la sua gamma di motorizzazioni, che spazia dai motori a benzina, ai Mild Hybrid, ai diesel, fino alle più moderne unità ibride plug-in. Quest’ultime sono rivolte a tutti coloro che cercano un’alternativa ecologica e performante.

La nuova motorizzazione eHybrid, in particolare, offre una potenza combinata di 204 CV (150 kW) e 350 Nm di coppia. Per quanto riguarda l’autonomia in modalità totalmente elettrica, è di 100 km secondo il ciclo WLTP. Questa soluzione permette una ricarica rapida sia in corrente alternata che continua, raggiungendo potenze fino a 50 kW. La SEAT Leon 2024 si conferma una scelta affidabile e all’avanguardia per gli automobilisti alla ricerca di un veicolo che coniughi performance, tecnologia e rispetto per l’ambiente. Ha mantenuto però i tratti distintivi che hanno reso il modello un punto di riferimento nel suo segmento.

