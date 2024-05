Pneumatici estivi: arriva l’obbligo, ma non per tutti

Da oggi 15 maggio 2024 è scattato l’obbligo per gli pneumatici estivi. Tuttavia, questo obbligo non è per tutti. Vediamo le eccezioni

È arrivato l’obbligo per gli pneumatici estivi, ma non riguarderà tutti. In questo preciso momento, chissà quanti hanno ancora montate sulla propria auto le gomme invernali. Se dovessimo fare una scommessa, diremmo che sono davvero in pochi. Questo presunto trend è in gran parte dovuto al clima impazzito, con un mese di aprile passato alla storia come il più caldo di sempre. Di conseguenza, molti automobilisti hanno già provveduto a cambiare le gomme. Dentro il bagagliaio, insieme a quelle invernali, ci sono anche le catene da neve, messe lì per evitare sanzioni amministrative. Da oggi, quelli ancora restii saranno costrette a cambiarle montando quelle estive. Infatti, il 15 maggio 2024 è il giorno indicato per l’obbligo di viaggiare con le gomme estive. Ma, come dicevamo, questo obbligo non è rivolto a tutti. Vediamo le eccezioni.

Pneumatici estivi: obbligo con delle eccezioni

La prima eccezione riguarda chi ha montato pneumatici M+S di misura diversa da quella delle gomme estive ma specificata sul libretto. In Italia, si può circolare tutto l’anno con queste gomme. La seconda eccezione coinvolge le gomme invernali con codice velocità uguale o superiore a quello sul libretto. In questo caso, il cambio non è obbligatorio, ma è consigliato. Le gomme invernali funzionano meglio con temperature inferiori a 7°. Sopra questo livello, aumentano gli spazi di frenata e peggiorano la tenuta.

Se le gomme invernali montate hanno un codice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto, è necessario montare le estive. Anzi, chiunque avrebbe dovuto già farlo, dato che l’obbligo è scattato da oggi. Rispetto alle sanzioni, se durante un controllo si viene sorpresi con gomme invernali non riportate sul libretto oltre il 15 maggio, la multa varia da 422 a 1.695 euro. Potrebbe esserci anche il ritiro del libretto di circolazione con obbligo di revisione straordinaria. Ricordare dunque di verificare le gomme per viaggiare in sicurezza e in conformità alla legge, specie durante i mesi più caldi. Gli pneumatici estivi non solo rispettano la normativa ma migliorano anche la sicurezza sulle strade.

